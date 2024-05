Divulgação O protagonista da série é o caranguejo-uçá





A recém-lançada série sobre os animais que habitam a icônica Baía de Guanabara oferece versão em Libras. É que a acessibilidade é uma das preocupações da ONG Guardiões do Mar, produtora do conteúdo. Além da disponibilização em vídeo, o projeto chega como complemento da exposição itinerante “Andada do UÇÁ”.



“É uma grande satisfação apresentarmos a ‘Andada do UÇÁ’ agora também de forma virtual. Acreditamos que essa iniciativa pode fazer a diferença, não apenas por entreter e educar, mas também por ajudar a catalisar um senso de apreço e preocupação com a rica biodiversidade marinha e costeira da nossa querida Baía de Guanabara”, destaca arissa Gouvêa - coordenadora de Educação Ambiental do Projeto UÇÁ.



Voltada para todas as idades, a mostra percorre espaços como escolas, praças e praias, oferecendo ao público uma gama diversificada de atividades, desde explorações macroscópicas até observações microscópicas e táteis. O objetivo é proporcionar aos participantes uma oportunidade valiosa de se conectarem com os ecossistemas que sustentam a vida na região da Baía de Guanabara.



“O Ateliê do Encontro é parceiro do Projeto UÇÁ há três edições. Essa caminhada começou pelo fato de terem um objetivo em comum: levar conhecimento para todos! A ‘Andada do UÇÁ’ já é uma atividade emblemática do Projeto e que cativa todos os públicos, por isso agora ela está acessível em Libras, privilegiando a comunidade surda, que temos muita honra de participar”, conta Aline Angel - facilitadora do programa.



O Galã Caranguejo



O protagonista da série é o caranguejo-uçá, com outros animais compondo o restante do elenco. Isso porque ele é um dos símbolos da ONG. Seu ciclo de vida é regido pelo fenômeno chamado "andada" que ocorre durante o período de reprodução quando saem de suas tocas e andam pelo manguezal buscando parceiros para o acasalamento e durante a época da desova.



A espécie se torna mais vulnerável durante essas fases. Entre outubro e dezembro fica proibida a captura, o transporte, o comércio e a industrialização da espécie no estado do Rio de Janeiro. O defeso protege ainda a comercialização das fêmeas ovígeras durante todo o ano.

O Projeto UÇÁ tem esse animal como espécie bandeira devido à sua grande importância socioeconômica para a região da Baía de Guanabara e todo o território costeiro do país, além de simbolizar o elo entre os ambientes terrestre e marinho.



Um quarto de século



A ONG Guardiões do Mar chega aos seus 25 anos de existência com um farto currículo na defesa ambiental. Criou e coordenou, em parceria com catadores de material reciclável, duas redes de comercialização que envolveram 12 cooperativas de material reciclável. Apoiada pela Petrobrás, é pioneira em educação ambiental inclusiva e foi vencedora do Prêmio Hugo Werneck (2017) e do Prêmio Firjan Ambiental (2020).



É cocriadora da Rede Águas da Guanabara – REDAGUA e da Rede Nacional de Manguezais – RENAMAN, coordena o Subcomitê Leste da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara e participa da Rede Manguezais Litoral Norte de SP e do Movimento Viva Água.