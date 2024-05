Reprodução: Flipar As transmissões televisivas das festas juninas que param o Congresso Nacional e agitam o país





As festas juninas são tão importantes que até paralisam Brasília e influenciam nas elaborações das leis, liberações de recursos e no calendário político nacional. Todos sabem que se não anteciparem as votações no Congresso até o final de maio, dificilmente encontrarão quórum nos meses seguintes, quando acontece uma espécie de recesso não oficial. Em junho e julho, ocorre uma verdadeira debandada de parlamentares nordestinos que não perdem a oportunidade de estarem junto às suas bases eleitorais nesse festejo que, dependendo da cidade, ganha proporções maiores do que o Carnaval.



Embora sem impactos políticos diretos, outros estados como o Rio de Janeiro também possuem uma forte presença dessa cultura. No subúrbio e em cidades da Região Metropolitana não faltam as festas juninas e os concursos de quadrilha que já ultrapassaram o mês de aniversário dos Santos Antônio, João e Pedro e se estendem até setembro.



Além da importância cultural, esses eventos também rendem recursos significativos para o comércio, ramo de alimentos, vestuário, eventos e turismo, assim como geram oportunidades de ações empreendedoras e milhares de ocupações temporárias remuneradas.



TV descobre as Festas Juninas



Com o objetivo de compartilhar esse fenômeno cultural com todo o país, a TV Brasil, emissora estatal da EBC, abre espaço na grade de programação nacional para as emissoras locais afiliadas que há décadas já transmitem essas festas numa maratona ainda maior do que o calendário carnavalesco.



O dia primeiro de junho marca o pontapé inicial da programação em cadeia feita em parceria com as estações agrupadas na Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) comandada pela TV Brasil do Rio de Janeiro. A faixa "Arraiá Brasil" inclui a cobertura ao vivo dos diferentes festejos nas cidades. Os destaques são os eventos gigantescos realizados em Caruaru - Pernambuco; Campina Grande - Paraíba; Mossoró - Rio Grande do Norte; Aracaju - Sergipe; além de Salvador e Amargosa, na Bahia.



Durante os finais de semana, o "Arraiá Brasil" acompanha os shows de artistas renomados, além de trios de forró, grupos de danças regionais e quadrilhas. A agenda de estreia inclui shows de Carlinhos Brown, Bell Marques, Ivete Sangalo, Luan Santana, Xand Avião, Elba Ramalho, e a mitológica Orquestra de Pífanos de Caruaru.



A programação especial da TV Brasil, em parceria com as integrantes da rede, tem como objetivo promover uma comunicação diversa, atenta ao regionalismo, às tradições e manifestações culturais do país.