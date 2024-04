Antonin UTZ TikTok contra Fake News Verde





Já tendo sido acusada de alienada, conivente com a desinformação e com pouca curadoria sobre postagens de Fake News, o Tik Tok resolveu reverter esse impressão e mostrar que está madura para enfrentar diretamente o mau uso das mídias sociais.

Aproveitando a movimentação por conta da aproximação do Dia Internacional da Terra , a plataforma de vídeos curtos encabeça campanha contra o Greenwashing, que é a prática de usar de Fake News, maquiagem ou propaganda enganosa em torno ações ambientais. O foco está na veiculação da desinformação em torno das mudanças climáticas.

Para atuar nessa missão, foi criado um grupo de trabalho intitulado "Agentes do Verificado" uma parceria da plataforma chinesa com a Organização das Nações Unidas (ONU), a Agência Ambiental Purpose e a Rockefeller Foundation.

A iniciativa conta com atuação de uma rede diversa de cientistas, profissionais, ativistas, membros de comunidades tradicionais e pessoas ligadas às questões climáticas do Brasil, Emirados Árabes Unidos e Espanha.

“Com essa iniciativa, temos orgulho de estabelecer uma parceria com uma equipe de especialistas para continuar informando e inspirando nossa comunidade global, que se conecta no objetivo comum de aumentar a sensibilização a respeito de temas importantes relacionados ao clima, e também de encontrar soluções sustentáveis”, explica Helena Lersch, Líder Global de Responsabilidade Social Corporativa do TikTok.

Influenciadores:

Para aumentar o alcance, a ação ganha reforço de personalidades donas de perfis de grande engajamento , os chamados influenciadores digitais, cuja missão é atuarem como amplificadores dos conteúdos que passaram pela curadoria da equipe de agentes verificadores. Desta forma, faz com que as mensagens úteis atinjam um público menos familiarizado com o tema.

Foram escalados populares criadores nas áreas de estilo de vida, gastronomia, turismo, esportes e moda. Entre os recrutados estão o boxeador Maguila, a atleta Larissa Noguchi e o ativista social Raul Santiago que produziu conteúdo em parceria com a cozinheira Priscila Jung.

“Juntos, temos confiança de que podemos ajudar a mudar o rumo da narrativa de informações sobre o clima e potencializar uma comunicação que impulsione a ação para garantir um futuro para o planeta em que a vida seja possível. Não há tempo a perder”, diz Melissa Fleming, Subsecretária-Geral para a Comunicação Global da ONU.

No Brasil, 58% dos usuários que acessam a internet estão em busca de informações. Desse modo, é cada vez mais importante diferenciar as verdadeiras das falsas. Navegar por um ambiente on-line cheio de desinformação não só provoca desorientação, como também distração sobre a urgência do tema.

Projeto Verificado:

A campanha do Tik ToK baseia-se na premissa de que, para promover a consciência climática, deve-se primeiro, enfrentar os desafios atuais e ruídos na comunicação. Ao combater as inverdades é possível desbancar materiais nocivos que confundem e atrasam o progresso da ação climática

Além de introduzir mais conteúdo sobre as mudanças do Clima na plataforma, o programa ainda redireciona os que se defrontarem com desinformações para links com materiais verificados de acordo com as diretrizes da ONU, parceira da campanha.

Os primeiros materiais publicados após a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP28) registraram mais de 10,5 milhões de visualizações e 67 mil engajamentos com mais de 130 conteúdos, repletos de histórias, fatos e orientações práticas sobre a mudança climática.

“Para combater a desinformação de forma eficaz, é crucial fornecer ao público informações precisas. Através da iniciativa "Agentes do Verificado", não estamos apenas desafiando narrativas falsas; estamos equipando indivíduos com o conhecimento necessário para impulsionar mudanças significativas na luta contra a desinformação climática”, conta Maria José Ravalli, do Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, a UNIC localizada no Rio de Janeiro.