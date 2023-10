Reprodução/Pixabay Dia dos Professores é comemorado no dia 15 de outubro





Com tantas notícias negativas envolvendo violência, desrespeito, baixos salários, uma pesquisa coloca abaixo a sensação de desvalorização da categoria. Nove em cada dez estudantes confiam em seus professores, e 87% os enxergam como exemplos positivos.

Esses são alguns dos resultados da sondagem “Desafios e vitórias: histórias de professores empenhados com a qualidade da Educação", realizada pelo Datafolha a pedido do Itaú Social , Fundação Lemann e BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).

Os períodos de Alfabetização e Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) têm maior facilidade no relacionamento (87% e 86%) em comparação com os Anos Finais (6º ao 9º ano) e Ensino Médio, com 77% e 78%, respectivamente. Mesmo com a diminuição dessa admiração entre os adolescentes, esse índice continua alto.





Famílias e Escolas

A interação entre professores e famílias também surpreendeu de forma positiva. Os percentuais mais altos também se repetem entre os alunos de Alfabetização (78%) e Anos Iniciais (77%). Para 87% dos responsáveis dos estudantes, os docentes conhecem muito ou em parte as dificuldades de aprendizado de cada um de seus alunos. Segundo o estudo, os professores da região Sul são quem tem maior percepção, com 93%. O Nordeste se aproxima com 90% e aparecem na sequência as regiões Centro-Oeste (86%), Norte (86%) e Sudeste (83%).

Esse reconhecimento pode ser justificado pelas atividades realizadas nas escolas, em que 91% dos familiares argumentam que elas ajudam a criar uma relação de confiança entre ambos. Na região Norte, esse índice é de 95%, seguido do Sul (94%) e Nordeste (93%). Centro-Oeste e Sudeste aparecem praticamente empatados, com 88% e 87%, respectivamente.