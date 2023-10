Arte da coluna A ABREE destaca algumas iniciativas que podem ser promovidas para incentivar um consumo mais sustentável





Outubro é um mês simbólico para a questão ambiental . Seu calendário inclui o Dia Mundial do Resíduo Eletrônico (14) e o Dia do Consumo Consciente (15). Essas datas têm como objetivo despertar a consciência da sociedade em relação às questões socioambientais resultantes do consumo e subsequente descarte de uma variedade de produtos eletroeletrônicos e eletrodomésticos que estão sendo substituídos.

Aproveitando, a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (ABREE) elaborou uma série de ações destinadas a sensibilizar a população e marcar este período de grande importância para a sustentabilidade e preservação do meio ambiente.

"É preciso conscientizar a população sobre a necessidade de produzir e consumir bens de maneira mais sustentável, assim como desenvolver estratégias para gerir os resíduos já produzidos", explica Nilson Maestro, presidente da ABREE .

Resíduos

O Dia Mundial do Resíduo Eletrônico foi instituído pela WEEE Forum, em 2018 com objetivo de conscientizar a população sobre a importância do descarte correto deste tipo de resíduo. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU) , 97% dos resíduos eletroeletrônicos da América Latina não são descartados de forma apropriada.

No entanto, apesar desse cenário desafiador, o Ministério do Meio Ambiente revela que, desde a implementação do decreto 10.240/2020 , que regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos , o Brasil registrou um aumento na quantidade de resíduos eletroeletrônicos e eletrodomésticos coletados. No ano anterior ao decreto, em 2019, o País coletou 16 toneladas. Em 2020, o montante subiu para 105 toneladas. Em 2021, a coleta atingiu a marca de 1,2 mil toneladas de materiais, tais como celulares, computadores, televisores e fones de ouvido. O aumento foi de 75 vezes em 3 anos.





Consciência

Já o Dia do Consumo Consciente foi estabelecido pelo Ministério do Meio Ambiente em 2009, alinhado com os objetivos da Agenda 2030 da ONU, cujo propósito é promover ações conjuntas com a população visando o bem-estar futuro e a preservação do meio ambiente. 42% dos consumidores brasileiros estão modificando os seus hábitos de consumo com o intuito de minimizar seu impacto no meio ambiente, sendo que 30% dos entrevistados demonstram maior atenção aos componentes dos produtos que adquirem, como constatado no estudo da Nielsen, denominado “Estilos de Vida”, de 2019. “Analisando esse cenário, torna-se evidente que, quando devidamente informada, a população se engaja na prática da reciclagem, compreende sua importância e almeja um futuro mais promissor”, complementa Maestro.

A ABREE destaca algumas iniciativas que podem ser promovidas para melhor informar a população, incentivar um consumo mais sustentável e promover a reciclagem dos produtos consumidos. São elas:

1. Busque o conhecimento sobre sustentabilidade – É fundamental adquirir informações sobre os impactos gerados pelo consumo. Um bom exemplo é o caso dos resíduos eletroeletrônicos e eletrodomésticos, que precisam de uma destinação específica. Essa destinação pode ser facilmente providenciada no momento da compra de um novo produto, em pontos de recebimento disponíveis pelo varejo de todo o Brasil.



2. Se possível, consuma produtos concebidos sob uma perspectiva sustentável – Nessa perspectiva, é importante considerar não apenas produtos fabricados com materiais recicláveis, por exemplo, mas também aqueles que possam ser reciclados adequadamente após o descarte.

3. Importante contar com o varejo, a indústria e a população como um time – O consumidor não está sozinho. Varejistas e indústrias têm o potencial de promover incentivos à sustentabilidade, condicionando o ato de consumo a vantagens para os consumidores. Nesse cenário, é preciso atuar de maneira sinérgica, com a indústria apoiando a prática da manufatura reversa, o consumidor dando início ao processo de logística reversa e o varejo incentivando o consumo sustentável.