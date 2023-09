Rudy e Peter Skitterians/Pixabay Projeto de lei que incentiva agricultura familiar é aprovado no Senado

A comida, atualmente, é um elemento fundamental na forma como o ser humano se relaciona com o planeta e com diferentes culturas, mantendo vivos diversos costumes e heranças. Nesse sentido, foi realizada a sondagem "Future of Food", que destaca o uso de inteligência artificial para descoberta de ingredientes sustentáveis, o cultivo dos próprios alimentos, a gastronomia requintada, entre outros fatos que impactam o meio ambiente e detalham a experiência do consumidor na indústria alimentícia.

"É extremamente importante que as marcas que buscam ascensão e desejam se manter em relevância estejam alinhadas com a forma como as pessoas consomem seus produtos’, explica Marco Sinatura, da iD\TBWA, agência responsável pelo estudo."

Comidas instagramáveis

A grande preocupação em se exibir nas mídias sociais também se estende aos pratos tanto pelo público comuma indústria e profissionais da cozinha. Não precisa necessariamente ser gostoso. O importante ficar "bem na foto" e seja instaramável. Ao mesmo tempo, Chefs e criadores de conteúdo estão sendo cada vez mais criticados por não reconhecerem devidamente as origens culturais das receitas.

Agricultura e Impacto Ambiental

Outro ponto observado é a preocupação com as consequências geradas pelo cultivo. A alimentação está cada vez mais apontada como em desacordo com os objetivos climáticos, desmatamento e uso de agrotóxicos.

"Existe um desejo de olhar para a comida como uma fonte de bem-estar e isso vai desde a questão estética até sentir que se está fazendo algo positivo pelo impacto geral do planeta sem o sentimento de culpa. Há um claro desejo de equilibrar necessidades coletivas. E isso afeta demais o consumo geral", comenta Marco.

Ainda segundo a pesquisa, quase dois terços dos consumidores passaram a comprar de marcas que revelam mais do que apenas ingredientes e informação nutricional. Quase um terço opta por boicotar as que não atendem as credenciais éticas, entre elas respeito às leis trabalhistas e traços análogos à escravidão.

Dietas personalizadas

Para além das dietas e da quantidade de comida, cada vez mais as pessoas estão buscando rotinas alimentares personalizadas de acordo com seus biotipos.

Como impacto da Inteligência Artificial, após décadas de resistência, a tecnologia começa a ser vista como um acesso para um futuro alimentar mais inteligente e equilibrado, com menos desperdício e extremamente criativo.

A pesquisa faz parte da série Future of e conta com o auxílio de mais de 42 empresas participantes de todo o mundo.