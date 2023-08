Reprodução/X O ator e ambientalista Mark Ruffalo

O embate entre o presidente Lula e o ator Mark Ruffalo, conhecido tanto por dar vida ao monstro verde nos cinemas quanto por seu ativismo, coloca em destaque um duelo pelas redes sociais e a imprensa estrangeira entre duas figuras midiáticas atuantes na ambiental. A crítica contundente do ator americano à falta de metas concretas dos países amazônicos, especialmente o Brasil, não foi digerida facilmente por Lula, que não perdeu tempo em rebater.

Ruffalo não poupou palavras ao destacar a ausência de compromissos claros na Declaração de Belém, carta compromisso elaborada durante o encontro de chefes de estado da região.

"O senhor é um dos meus heróis, Lula, mas me parte o coração ver que não temos tempo a perder", pontuou o artista.

Numa indireta, o petista rebateu imediatamente ao artista estrangeiro afirmando que Cúpula da Amazônia reuniu países da região de forma inédita. E ainda emendou cobrando e sublinhando as responsabilidades dos países ricos e industrializados.

No entanto, essa tentativa de Lula em posicionar-se como um líder internacional no segmento ecológico está longe de ser um passeio num campo tranquilo e linear que pode transformar-se em um campo minado. Sob as luzes do palco global, sua ambição enfrenta um banho de realidade que merece um exame meticuloso e abrangente.

É inegável o retorno da relevância do Brasil em assuntos ambientais, após o período de descrédito da gestão passada. Em destaque, mas não de forma singular entre os biomas ameaçados está a Amazônia, uma região fundamental para a biodiversidade e a estabilidade climática mundial. O caminho traçado potencializa a busca do petista por essa liderança, mas também abre portas para questionamentos e avaliações críticas.

Lula verde

O ex-presidente brasileiro tem buscado moldar sua imagem como um defensor da preservação ambiental e um possível condutor de iniciativas globais contra as mudanças climáticas. Porém, suas aspirações encontram resistência, inclusive internamente.

Em seu programa semanal "Conversa com o Presidente", nesta segunda-feira, Lula voltou a levantar a voz, dessa vez direcionado aos países ricos. Ele enfatizou que suas ações não são favores, mas sim obrigações - um pagamento devido ao planeta pela longa história de poluição dessas nações.

Sua convicção é clara: os países ricos têm a responsabilidade de contribuir financeiramente para o desenvolvimento de outras nações, uma demanda que ele reforça como prioridade para os países amazônicos na próxima Conferência das Partes (COP), que acontecerá nos Emirados Árabes no final do ano.

"Países ricos são responsáveis pela poluição muito antes de nós. Eles, agora, têm que contribuir financeiramente para o desenvolvimento de outros países", disse o presidente

Ou seja, a jornada de Lula em busca de destaque como líder ambiental em âmbito global é uma trilha repleta de desafios e nuances. Sua história política e a importância do Brasil na Amazônia conferem peso à sua voz, mas as críticas, as contradições e as realidades geopolíticas também estão presentes.

Ele busca solidificar sua posição, mas o resultado dependerá de como enfrentará os desafios e da capacidade de traduzir sua visão em ações tangíveis e eficazes. No final das contas, a busca pela liderança verde é uma batalha contínua, na qual a eficácia e a autenticidade de suas ações serão cruciais para conquistar o respeito e a confiança de um público global exigente.

Em suma, a história política de Lula e relevância global podem conferir a ele uma plataforma influente, mas as críticas e as limitações também devem ser consideradas. Como em qualquer movimento político, a eficácia e a credibilidade de suas ações dependerão de uma análise completa e imparcial de seus esforços e resultados.