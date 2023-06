Divulgação Agentes Nilson Motta e Humberto Maia

Uma jiboia de dois metros e uma onça-parda soltas por São Gonçalo! Qual dos dois casos é verdadeiro e qual o falso? A resposta correta: apenas a cobra foi realmente encontrada e resgatada no bairro Água Mineral por agentes do projeto Polícia Presente e os Guardas Municipais Nilson Motta e Humberto Maia. Já a onça-parda é uma Fake News que usa inclusive uma foto e um vídeo antigos com objetivo de espalhar pânico entre os moradores.

Jiboia

O réptil foi levado para a Área de Soltura de Animais Silvestres (Asas) do município e submetido a exames apurados por uma equipe de veterinários. Após os cuidados necessários, a cobra foi solta em uma área de preservação ambiental. A jiboia é uma espécie não venenosa que se alimenta de pequenos roedores, aves e lagartos. Ela pode chegar a quatro metros de comprimento e vive em diversos habitats, como florestas, cerrados e áreas urbanas.



Amigo da Onça

Ao mesmo tempo, uma falsa informação utilizando imagem antiga e registrada em outra circunstância tem deixado moradores apreensivos. A mentira aponta que uma onça-parda estaria rondando o município colocando em risco animais domésticos e a população.

“Muito difícil para nossa equipe pelos vários registros de Fake News que chegam dizendo que há uma onça parda solta pela cidade. Recebemos e-mails e inúmeras mensagens pelo WhatsApp. Isso tem atrapalhado nossas ações por se tratar de um trabalho muito cuidadoso e técnico. Nosso atendimento começa na identificação e perpassa pelo resgate e cuidados com o animais”, lamenta Glaucio Teixeira Brandão, subsecretário de meio ambiente.

Entre as principais ameaças à sobrevivência da onça-parda estão a caça ilegal, o conflito com o ser humano e a perda de habitat. No Brasil, a espécie é protegida por lei e ocorre em todos os biomas, mas enfrenta dificuldades para se manter em áreas muito alteradas pelo homem. Um exemplo é a região do Boqueirão da Onça, no norte da Bahia, onde há apenas 30 animais dessa espécie. A área é alvo de interesse de empresas de geração de energia eólica, que podem afetar ainda mais o equilíbrio do ecossistema.

Repetição em série

A foto e o vídeo que viralizam nas redes sociais e grupos de Whatsapp são de um resgate de uma onça-parda feito em 2022 na região de Duque de Caxias.

Fake News envolvendo onças e outros animais silvestres têm se tornado uma constante no Brasil e isso coloca em risco essa espécie cada vez mais rara em vida livre. Esse tipo de mentira repetida várias vezes também traz pânico para a população e que pode reagir de forma agressiva e injustamente contra animais silvestres. Além disso, caluniar servidores públicos no efetivo exercício de suas funções pode ser considerado crime contra a honra.

“Maus tratos a animais silvestres é crime ambiental!! E espalhar mentiras que atingem servidores públicos no efetivo exercício de suas funções pode ser considerado crime contra a honra. Pedimos para toda a população que antes de compartilharem notícias que possam vir a prejudicar animais de qualquer espécie, que chequem suas fontes”, finaliza Glaucio Teixeira Brandão .

A onça-parda, também conhecida como puma ou suçuarana, é o segundo maior felino das Américas, ficando atrás apenas da onça-pintada. É um animal solitário, que vive em diversos habitats, desde florestas até desertos, e se alimenta principalmente de cervídeos. Ela já foi extinta em algumas regiões da América do Norte e Central e do Sul.