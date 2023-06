Divulgação O ator Sérgio Marone

Em meio a diversas definições de comportamentos sexuais, a expressão "ecossexual" ganhou notoriedade e agitou as consultas por essa palavra nas plataformas de busca após o ator Sérgio Marone assumir essa posição. No entanto, a declaração gerou exageros, desinformações e fake news.



Ativista ambiental, o artista, de 42 anos revelou que não consegue manter relações sexuais com pessoas descompromissadas com a causa assim como sente atração pelos mais engajados. E acrescenta que considera “brochantes” pessoas que não possuem consciência ambiental.

O impacto da mentalidade verde nos namoros

Essa mentalidade verde já está refletindo nos comportamentos dos usuários de aplicativos de encontros Bumble. Cada vez mais, os usuários destacam a importância de ações nesse sentido em suas buscas por conexões românticas.

"Proteger o planeta está na mira da Geração Z e dos Millennials. Vemos como isso influencia cada vez mais as decisões que eles tomam em seus encontros e relacionamentos", justifica Javier Tuiran, porta-voz da Bumble.

Esse alinhamento resultou até mesmo em uma expressão própria para definir os mais engajados: "Green Dating".

Você é um Green Dating?

Em resposta a essa demanda, a empresa de intermediação amorosa criou o selo de interesse "Causas ambientais", que se juntou às opções de "vegetarianismo" e "veganismo". Os pretendentes destacam cada vez mais suas ações e pensamentos sustentáveis como atrativos e qualidades.



A sondagem revelou que mais de 69% dos usuários entre 18 e 34 anos consideram importante estar cientes de seu impacto ambiental. Essa preocupação também se reflete no desejo de 59% em namorar alguém que compartilhe dessas mesmas opiniões.

Quanto mais engajados, mais atraentes

Mais da metade consideram atraentes quem se preocupa com o impacto ecológico. Essa tendência é maior, com registro de 70%, entre mulheres da Geração Z, com idade entre 18 e 24 anos. Entre elas, fica bem nítida a atração por quem age em prol do planeta.

O estudo também aponta que mais de 36% acreditam que pessoas com essa visão são melhores parceiros, pois demonstram ser atenciosas e sensíveis. Esse recorte confirma que a ideia de que a consciência ambiental é um traço valorizado nos relacionamentos atuais.