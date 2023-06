Arte da coluna Incêndios do Canadá afetam a qualidade do ar em outros países





"Eu sou a chuva que lança a areia do Saara...

Sobre os automóveis de Roma..."

A letra de Caetano Veloso composta em 1989, imortalizada pela irmã Maria Bethânia, já alertava para o fenômeno da interconectividade global: efeitos colaterais ambientais não acontecem necessariamente nos locais geográficos em que cometeram as agressões. Esses impactos podem ser de naturais, como a tempestade de areia citada na letra de "Reconvexo" como por causas humanas. Uma outra evidencia é que os maiores buracos na Camada de Ozônio foram identificados na Antártica, onde não há presença humana. Portanto, o fenômeno atual com a fumaça que sufoca a Nova York não é nenhuma novidade.

As partículas provenientes das queimadas que assolam o Canadá nos últimos meses estão afetando pontos muito distantes, como a citada ilha norte-americana e outras cidades do leste dos Estados Unidos.

Embora os incêndios ocorram em território canadense, os impactos estão se manifestando numa grande distancia geográfica. Esse transporte a um longo percurso é resultado dos sistemas climáticos e da circulação atmosférica que transcende os mapas geográficos.

Ou seja, essa manifestação pode surgir em diferentes e distantes partes do globo. Essa situação ressalta a necessidade de uma abordagem coordenada globalmente para lidar com as agressões ambientais, a fim de preservar a saúde das pessoas e a integridade do ecossistema.

O transporte de partículas de fumaça a grandes distâncias é possível devido ao movimento das massas e correntes de ar atuarem de forma conectada em escala planetária.

Combate por todos

A urgência ambiental, fase em que vivemos atualmente, exige uma abordagem global coordenada para mitigar os danos causados pelo homem. A situação deve ficar ainda mais complexa com a entrada natural El Ninõ - que já provoca aquecimento, agravado pelos impactos humanos que chegam ao grau máximo. Ou seja, o fenômeno está chegando nesta temporada de forma turbinada.

É necessário um esforço conjunto para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, proteger e restaurar ecossistemas e promover práticas sustentáveis em todas as partes do mundo. Além disso, é fundamental investir em tecnologias e estratégias que ajudem a prevenir e controlar incêndios florestais de forma eficiente.

Decisões que causem impacto não podem ser tomadas de forma local pelas Nações, mais analisadas por um consórcio global com poder de veto, interrupção e pesadas multas de atividades agressivas com padronagem internacional de medidas mitigadoras e compensatórias. Essa interconexão é fundamental devido aos sistemas de circulação atmosféricos transcenderem as fronteiras nacionais.

Nova York sufocada

A emissão no Canadá não afeta tão drasticamente aquele país, mas vem alcançando em larga escala as áreas urbanas densamente povoadas da costa dos Estados Unidos. Essa situação tem impactos significativos na qualidade do ar, afetando a saúde e o bem-estar das pessoas expostas.

As consequências vão além... Essa fumaça também contém substâncias químicas e partículas finas que podem causar irritação nos olhos, garganta e pulmões, além de agravar problemas respiratórios existentes e até câncer. Indivíduos com doenças respiratórias, idosos e crianças são especialmente vulneráveis aos efeitos adversos dessa exposição podendo levar ao óbito.