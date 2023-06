Foto registrada por técnicos da APA Maria Paula Papagaios nunca vistos aparecem para apoiar a Semana Mundial do Meio Ambiente

A escolha do bicho que será o mascote da área de soltura de animais silvestres da Área de Proteção Ambiental de Maria Paula começou durante a estreia da Feira Agroecológica de São Gonçalo.



O papagaio verdadeiro (Amazona aestiva) já iniciou sua campanha eleitoral. Dois casais dessa espécie marcaram presença na região, onde até então nunca tinham sido observados pelos especialistas ambientais.



“Nunca antes vimos esses pássaros embelezando o prédio sede da ASAS. Foi um sinal do sucesso do evento”, afirmou Glaucio Teixeira Brandão, biólogo e subsecretário de meio ambiente.



As urnas serão abertas somente no próximo dia 28 para que possam votar todos os alunos da rede municipal de ensino que participarem do Projeto Estudo Vivo.

Risco dos Balões

Um enorme balão apreendido pelo Comando de Polícia Ambiental ficou exposto com objetivo de alertar para os perigos dessa prática que pode provocar incêndios, acidentes de avião além de morte de pessoas, animais e vegetação.

A Feira foi lançada para coincidir com a abertura da Semana Mundial do Meio Ambiente, mas não vai parar por aqui. Já garantiu presença no calendário oficial mensal gonçalense. A proposta é misturar diversão, qualidade de vida, gastronomia e conscientização sendo desenvolvido de forma integrada com escolas da região.