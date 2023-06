Arte da coluna Caminhos para cuidar do meio ambiente

Não existe forma de salvar o planeta que não passe pela conscientização e a educação. A introdução da temática nos ambientes escolares não se restringe a garantir a presença de uma disciplina na matriz educacional. É fundamental que o tema seja introduzido de forma interdisciplinar, já que dialoga com praticamente todas as matérias que fazem parte do currículo. Além obviamente das ciências, está também na matemática, português, história, geografia…



Também é bem nítido que não deve ser introduzido apenas dentro da sala de aula, mas também nas atividades extraclasse. Um bom exemplo vem da Fundação Oswaldo Cruz, que não à toa, escolheu o emblemático Dia Mundial do Meio Ambiente (05/06) para dar o pontapé inicial na 12ª Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente, a Obsma.

Olimpíadas

A Obsma é voltada para a participação de alunos e professores da educação básica, do 6º ao 9º ano dos Ensinos Fundamental e Médio de escolas públicas ou privadas, por meio da inscrição de trabalhos relacionados à saúde, ao meio ambiente e suas interfaces com a educação e a ciência e tecnologia. Clique aqui para mais informações .

Com o objetivo de aproximar a escola e a realidade concreta dos alunos, premia projetos realizados em cooperação na escola e/ou com a participação da comunidade escolar. A competição começa de forma regional no Rio de Janeiro, Amazônia, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco e Brasília através das análises dos trabalhos inscritos, de acordo com as áreas geográficas em que se encontram localizadas as escolas participantes.



Na segunda etapa, serão avaliados e premiados 36 trabalhos. Os vencedores nacionais são escolhidos por uma comissão avaliadora, composta por cientistas e personalidades das áreas da cultura, arte, da comunicação e informação.



A participação dos estudantes ocorre por meio da inscrição de trabalhos em três modalidades: Produção de Textos, Produção Audiovisual e Projeto de Ciências e em duas categorias: Ensino Fundamental e Ensino Médio, incluindo a Educação de Jovens e Adultos. A inscrição é realizada por professores e coordenações pedagógicas que acompanham o desenvolvimento dos trabalhos nas escolas (sala de aula e/ou ambiente escolar).

22 edições

A iniciativa conta com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e de um conjunto de instituições de ensino e pesquisa em C&T.

Ao longo dos seus 22 anos de existência, a Obsma destaca-se como um programa de educação e divulgação científica de amplo impacto nas escolas que promovem e valorizam as ações e os projetos voltados para as relações multidimensionais e multifacetárias entre saúde e meio ambiente, na perspectiva da sustentabilidade, da educação para a cidadania, entre outros impactos importantes no ambiente escolar.