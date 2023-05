Divulgação Alessandra Sampaio (viúva de Dom) e Ângela Mendes (filha de Chico Mendes) no Carro da Porto da Pedra

A maior floresta do mundo foi o enredo "A invenção da Amazônia", defendido pela Escola de Samba Unidos do Porto da Pedra no carnaval de 2023. O grande destaque do desfile, desenvolvido pelo premiado carnavalesco Mauro Quintaes, foi o último carro intitulado "Amazônia Viva, Luta e Resistência", uma homenagem aos povos Yanomami e também denunciando os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips.

A agremiação gonçalense dá o exemplo de como carnaval pode ser preservado e não se extinguir ao fim do desfile com o desmonte ou abandono das peças que deslumbraram a Marques de Sapucaí. A Porto da Pedra doou essa última alegoria para a Prefeitura Municipal de São Gonçalo. Em um processo de reciclagem, esse material visual vai ser utilizado no projeto educacional "Estudo Vivo" desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente.

Da folia para a Educação

As alegorias servirão como "estação educativa" para os alunos que conhecerão a história e a importância dos personagens e suas contribuições para Floresta Amazônica. As fotos de Bruno, Dom, do mito ambiental Chico Mendes e dos indígenas da Nação Yanomami serão fixadas na sede nas APAs (Área de Proteção Ambiental) dos bairros do Engenho Pequeno e Maria Paula.



"No dia 05 de junho próximo fará um ano do assassinato de Bruno e Dom. Coincidentemente, quando comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, os dois ativistas agora serão sempre lembrados por quem visitar nossas Unidades de Conservação da Natureza", finalizou, o biólogo e subsecretário de Meio Ambiente Glaucio Brandão.