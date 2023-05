Divulgação Gisele Bündchen e Ivete Sangalo estarão juntas em Miami

A modelo Gisele Bündchen promoveu, em Miami, um jantar de gala animado por show da cantora Ivete Sangalo, para arrecadar fundos para projetos ambientais implantados nos seis biomas brasileiros: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. O evento realizado nos Estados Unidos faz parte das ações para angariar recursos para a Brasil Foundation.

Entre os itens postos no pregão do leiloeiro Fabio Zukerman estavam: um vestido branco usado pela modelo brasileira, uma peça do renomado artista plástico Vik Muniz, uma fotografia emblemática captada pelo mestre Sebastião Salgado, além de uma experiência exclusiva no famoso carnaval de Salvador com direito a carona e canja no trio de Ivete Sangalo.

“Toda mobilização pelo bem é essencial na vida de cada um de nós e quando nos unimos com o mesmo objetivo, o mesmo foco, fica ainda mais especial. Gisele é uma pessoa muito engajada em causas de total importância, como sua relação com a sustentabilidade e a natureza. Então estou aqui com o coração cheio de amor. Poder usar minha voz em prol de uma causa tão importante é duplamente prazeroso para mim!", declara a cantora brasileira Ivete Sangalo.

Fundos

A festa contou ainda com a animação da DJ brasileira Marina Diniz. Tasso Azevedo, empresário da área de sustentabilidade, fez um discurso engajador sobre conscientização ambiental. A festa registrou entre os presentes Robin Roberts - âncora do Good Morning America da ABC, Rachel Maia - presidente do UN Global Compact no Brasil.

A Brazil Foundation mobiliza recursos mundiais para investir em ações transformadoras no país. Em 23 anos de atuação, foram aplicados cerca de US$ 42 milhões, beneficiando mais 244 cidades brasileiras. No ano passado registrou arrecadação recorde de US$ 11 milhões, o que possibilitou o apoio a projetos de 121 organizações da sociedade civil. A entidade lançou quatro fundos temáticos - Empreendedorismo Negro, Equidade de Gênero, Meio Ambiente e Mudanças Climáticas e Educação.



Já Gisele Bündchen mantém desde 2007 a Fundação Luz que tem como principal objetivo apoiar causas humanitárias, educacionais e ambientais. Em 2021, o fundo criado pela modelo brasileira também passou a contemplar projetos de proteção e regeneração do meio ambiente, que tragam melhor qualidade de vida para pessoas e comunidades.