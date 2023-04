Reprodução: Ricardo Stuckert - 11/04/2023 Lula embarcando para China e se despedindo do vice, Geraldo Alckmin

Com um percurso longo e uma diferença de quase doze horas pelo fuso horário de Brasília, o presidente Lula desembarca em Xangai, na China, com uma mala verde cheia de acordos para serem fechados com os chineses. Ele está acompanhado por uma comitiva formada por 40 pessoas, entre elas os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do Meio Ambiente, Marina Silva, e da Agricultura, Carlos Fávaro, que já colocam os pés em solo chinês com otimismo e projetos pré-acordados.



A viagem, remarcada após problemas de saúde de Lula, é estratégica, pois tem por objetivo resgatar os laços diplomáticos com o maior parceiro comercial brasileiro. Essa relação encontrava-se esgarçada devido a uma série de atritos, provocações gratuitas e Fake News registrados durante a gestão anterior de Jair Bolsonaro. Essa animosidade com Pequim gerou um congelamento de novos investimentos chineses no Brasil. E a proposta é desfazer qualquer mal entendido diante da intensão de Pequim em voltar a investir internacionalmente esse ano após o controle da Covid-19.

Neutralidade

Além disso, o retorno dessa agenda serve para sinalizar a neutralidade brasileira em relação aos crescentes atritos entre a China e os Estados Unidos, o segundo maior parceiro econômico do Brasil. Lula da Silva esteve logo no início de seu mandato na Casa Branca com o presidente norte-americano - Joe Biden e queria retribuir estando o mais rápido possível com o líder chinês, Xi Jinping, diferença temporal que foi aumentada diante da remarcação da viagem por causa da pneumonia sofrida pelo presidente brasileiro.



Agronegócio

A China já tinha demonstrado a intensão em avançar as negociações com o Brasil no agronegócio. Como presente de boas vindas revogou pouco antes da viagem desmarcada, o embargo à carne bovina brasileira. O trabalho desenvolvido pela comitiva do Ministério da Agricultura e Pecuária na China precede a primeira agenda programada para março.

A China é o principal destino do agronegócio brasileiro. Comprou 31,9% das exportações nacionais em 2022, num total de US$ 50,79 bilhões. Entre os dez produtos mais exportados pelo agronegócio brasileiro, a China foi o principal destino de seis: soja em grãos, carne bovina in natura, carne de frango in natura, celulose, açúcar de cana em bruto e algodão.

Meio Ambiente

Na área da sustentabilidade, as duas nações mostram interesses paralelos. Enquanto a China quer apagar a fama de vilã ambiental, o Brasil quer retomar sua boa imagem de provedor da Amazônia e mostrar que a porteira aberta na gestão passada para agressões ambientais já está sob controle.

Uma das pautas que vão tratar durante a visita oficial é sobre uma aliança para enfrentar as mudanças climáticas. A ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas brasileira, Marina Silva, embarcou bastante otimista na comitiva de Lula. Ela tem fé de que o documento seja assinado pelos dois presidentes.



Ainda na bagagem, acordos e parcerias a respeito do crédito de carbono e da produção do hidrogênio verde, o combustível do futuro. São temas em que o Brasil possui grande potencial e a China, grande interesse.

Lulinha paz e amor

O presidente brasileiro não esconde de ninguém que pretende reposicionar o Brasil e a si próprio como protagonistas no tabuleiro político global. E já deixou claro que leva também para o encontro com Xi Jiping a discussão sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

Em várias declarações e críticas a posicionamentos de líderes mundiais, Lula da Silva não esconde a pretensão de agir como uma espécie de embaixador informal da Paz. O risco de pisar neste campo minado é não agradar nem a russos, nem a ucranianos e ainda se comprometer-se com os parceiros.