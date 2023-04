Divulgação/Booking.com Vista da Baia de Guanabara, no Rio de Janeiro

Já chamado no setor como "superabril", o mês com maior quantidade de feriados aquece não só as prateleiras dos supermercados com ovos, barras e bombons de chocolate. É uma boa oportunidade para o trade turístico compensar os períodos de coelhos magros - aliás, de vacas magras.

Pesquisa da plataforma Booking.com aponta que 82% dos viajantes brasileiros acham que estar junto com a família é uma motivação importante para viajar. E como a Semana Santa é um "feriado família", movimenta bastante o segmento.

Rio novamente eleito

O Rio de Janeiro se mantém na mesma posição dos anos anteriores como destino campeão na Semana Santa, segundo dados dessa sondagem.

"O Rio de Janeiro tem uma beleza irreverente e está entre os destinos mais procurados. É um dos lugares mais conhecidos ao redor do mundo. O Arpoador, a Mureta da Urca, a Lagoa Rodrigo de Freitas e as praias de Copacabana e Ipanema são lugares incríveis para apreciar a cidade", justifica Patrícia Guedes, fundadora da plataforma Passagens Imperdíveis.

Após o Rio de Janeiro, surgem no Top Five da Páscoa: São Paulo, Gramado (RS), Caldas Novas (GO) e Porto de Galinhas (PE).

"O ranking é bem diverso, apresentando tanto grandes cidades quanto destinos de natureza, praia e montanha, além de contar com representantes das regiões Sudeste, Nordeste, Sul e Centro-Oeste. Além disso, a lista inclui Porto de Galinhas, em Pernambuco, que foi eleito o oitavo destino mais acolhedor do mundo para 2023, de acordo com a premiação Traveller Review Awards, da Booking.com", explica Uillians Batista, gerente comercial da Booking.com.

Outros feriados

Este mês abriga ainda os dias de Tiradentes (21 de abril) - também numa sexta-feira - e do Trabalhador (1º de maio - segunda-feira), emendando com o último final de semana de abril. Isso sem contar com o regional fluminense, de São Jorge, (23 de abril), que este ano aparece como um feriado café com leite, pois cai em um domingo, tendo pouco impacto no trade turístico.

Pacotes e promoções como estratégia

Mas não foram somente os feriadões responsáveis pelo bom desempenho do Rio de Janeiro. Uma série de promoções, campanhas de divulgação e criação de novos atrativos ajudam nesse resultado positivo para o estado inteiro.

"É uma alegria saber que nossa cidade é a escolha número um para muitos turistas. Ter a cidade como escolha de viajantes reflete o trabalho de promoção do destino realizado por nós, da iniciativa privada junto aos órgãos públicos. Nosso empenho é proporcionar que os visitantes tenham a melhor experiência possível em sua passagem pelo Rio ", disse a diretora-executiva do Rio CVB/VisitRio, Roberta Werner.

O investimento em campanhas não tem ficado restrito à Cidade Maravilhosa. Um trabalho conjunto vem sendo feito para aumentar o tempo de permanência com o oferecimento de atrativos do interior e litoral do estado como complemento para a estada.

"O Rio vem desenvolvendo um trabalho constante. Temos muitos produtos maravilhosos já consagrados, mas estamos trabalhando para que haja mais atrações na cidade e no interior para que o turista possa descobrir ou redescobrir mais maravilhas da cidade e do estado", conta Guilherme Abreu, presidente da Federação de Bureaus do Estado.

Mesmo já tendo registrado um aumento natural de visitantes em abril, a rede europeia B&B, preparou pacotes e promoções especiais para este mês para os dois hotéis que possui em Copacabana - Postos Cinco e Seis. Como resultado, já conta com 60% de reservas, com previsão de alcançar a proximidade à lotação. "O Rio é sempre um destino muito procurado pelos turistas brasileiros e estrangeiros. Nossos hotéis estão em uma localização privilegiada e acomodam diferentes perfis de turistas, de forma confortável e inteligente, por isso a alta demanda", afirma Flávia Lorenzetti, CEO do grupo B&B HOTELS no Brasil.

Passagens Aéreas

Ainda como um forte obstáculo ao turista, devido ao alto valor dos bilhetes, algumas agências também ignoraram o período de alta temporada e investiram em promoções, geralmente suspensas em períodos de grande procura.

"É possível notar dois perfis de consumidores: aqueles que escolhem o destino e esperam uma promoção para lá, e aqueles que marcam a data deixando o destino para as melhores oportunidades", revela Patrícia Guedes da Passagens Imperdíveis.

Na plataforma, entre os destinos domésticos com mais buscas por passagens, além do Rio de Janeiro, estão: Maceió, Palmas, Foz do Iguaçu, Salvador e Fortaleza. Já entre os internacionais: Orlando, Lisboa, Madri, Miami, Santiago do Chile e Cartagena.

Intercâmbios internacionais

Devido à sua importância no ranking internacional, o Rio tem buscado aproximação, acordos e intercâmbios com trades turísticos de outras nações. O embaixador da Nova Zelândia no Brasil, Richard Prendergast e o Cônsul Honorário da Nova Zelândia no Rio, Joaquim Monteiro, se reuniram com o setor turístico carioca.

"O trabalho de promoção do destino realizado pela Nova Zelândia é uma referência para o turismo mundial e a busca por esse diálogo visa aprimorar nossa atuação nessa área, além de estreitar relações e firmar parcerias", justifica o presidente-executivo do Rio CVB/VisitRio, Carlos Werneck.

Conhecido como o país do futebol, o Brasil foi procurado pelos neozelandeses com foco na Copa do Mundo Feminina 2023, que será realizada conjuntamente pela Austrália e Nova Zelândia, entre julho e agosto deste ano. Junto com os diplomatas, a taça ficou exposta por dois dias na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Conhecido mundialmente como cenário de filmes premiados, como a saga "O Senhor dos Anéis", o pequeno país da Oceania tem conquistado, ao longo dos anos, cada vez mais espaço nas produções cinematográficas e vem se tornando referência no setor de viagens e turismo.

"A Nova Zelândia é um ícone do turismo de aventura e é possível identificar muitas semelhanças com o Brasil, em especial com o Rio de Janeiro, em razão de suas belezas naturais.", comparou Joaquim Monteiro, Cônsul Honorário da Nova Zelândia.