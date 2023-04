Reprodução/ClimaAdapt Alguns dos dados exibidos no ClimaAdapt

Se bem aplicada, a ClimaAdap pode ser uma forte aliada para ajudar o Brasil a cumprir seus compromissos com relação às mudanças climáticas. A plataforma foi elaborada pela filial brasileira da Microsoft e pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Essa tecnologia pode auxiliar diretamente na identificação das questões ambientais e nos impactos que as ações governamentais e privadas podem causar.



“Entender a vulnerabilidade às mudanças do clima é importante para compreendermos melhor os riscos aos quais a população está exposta quando ocorrem chuvas extremas, depressões tropicais, ciclones extratropicais, secas severas e outros eventos climáticos extremos e, assim, desenvolvermos uma resiliência climática”, destaca o ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.



A ClimaAdap cruza e centraliza dados públicos de entidades e fontes diferentes, o que pode resultar em um mapa com precisão de 100 metros que permite identificar vulnerabilidades específicas das regiões brasileiras aos eventos climáticos extremos.



“A Plataforma permite, ainda, a inclusão de outras políticas setoriais além daquelas do MIDR, uma vez que a agenda de adaptação às mudanças do clima é extremamente transversal e carece de ações em todos os setores”, explica o diretor de Parcerias com o Setor Privado do MIDR, Paulo Toledo.

Aumento do nível do mar e desmoronamentos

A plataforma já traz dois modelos específicos de aplicabilidade direta: para o aumento do nível do mar em decorrência das mudanças do clima e outra para identificar trechos críticos de rodovias federais e estaduais para alagamentos e deslizamentos de encostas com alta declividade.



“É uma ferramenta essencial para que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios brasileiros possam justificar e solicitar investimentos de fundos internacionais para a adaptação às mudanças do clima e redução de vulnerabilidades”, destaca Paulo Toledo.



Nas últimas Conferências das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, foi observado um crescimento significativo da preocupação com a agenda de adaptação. Porém, pouco se evoluiu tecnicamente em relação a modelos mais abrangentes, metas de alinhamento ou até mesmo nas definições sobre eventos extremos relacionados às mudanças do clima.



“Na Microsoft, acreditamos que temos um papel relevante a desempenhar na defesa da sustentabilidade ambiental. O lançamento da ClimaAdapt representa uma importante oportunidade de usarmos nossa tecnologia para apoiar o desenvolvimento de soluções que impactem positivamente o planeta e a sociedade” - destaca Tânia Cosentino, presidente da Microsoft Brasil, Tânia Cosentino.