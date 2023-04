Divulgação Feira medieval no Rio de Janeiro

Embora muitos defendam que tenhamos regredido à época medieval, não foram apenas em comportamentos sociais considerados retrógrados. Pontos positivos e históricos desse período estão de volta como numa espécie de túnel do tempo.

Essa regressão pode será ser feita nos dias 08 e 09 de abril na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro onde residiu a família imperial brasileira. O parque vai sediar a XII Feira Medieval, maior evento do gênero da América Latina. Não vão faltar atrações alusivas e imersivas.

Uma delas é o Swordplay - uma competição de lutas de espadas (feitas de espuma) que pode reunir até 10 pessoas, incluindo crianças. Já as armas cortantes estão reservadas para apresentações do grupo profissional “Escorpiões do Deserto”.



Outro ponto alto é o espaço “Recanto dos Bichos”. Não é nenhuma visita ao antigo Jardim Zoológico, vizinho na Quinta da Boa Vista. Trata-se representações de animais que eram domesticados como corujas, cobras e falcões. O Circo do Porto também estará presente realizando demonstrações de malabares, perna de pau e pirofagia. Fora isso ainda um Espaço Kids onde os pequenos terão contato com tradições e brincadeiras da Idade Média.



Shows, danças e competições

Mas nem tudo é passado. Artistas atuais também se fazem presentes. Diversas apresentações de vários tipos de dança: cigana, American Tribal Style, celta, tribal fusion, ritualística, do ventre, belly fusion, indígena e o grupo Street Legends + Gaia.

Estão programados shows do multi-instrumentista e compositor Kevin Shortall, especialista em música tradicional irlandesa, da cantora e compositora Aline Happ, da pernambucana Ingrid Torga, da lírica Flávia Requim. Serão executadas ainda trilhas de animes, filmes e séries de época. O DJ Riacho Molhado vai animar a festa junto com várias bandas, inclusive uma só formada por Gaitas de Fole.

Entre os presentes serão promovidas disputas de Trajes, Casamento Celta, Mesas de RPG, Oficina de Dança Bretã, Recriação Histórica Medieval Europeia e Viking.

Espaço Medieval

São mais de 80 stands montados no local, com uma área gastronômica típica, que inclui hidromel – a bebida dos deuses, que deu origem ao termo lua de mel, cervejarias e comidas temáticas. Vendas de acessórios, artesanatos, roupas, couro, livros e joias alusivos à época. No espaço esotérico: artigos místicos, velas, mandalas, massagem, oraculistas, tarô, búzios e runas.