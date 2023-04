Divulgação Antônio Ripoll, primeiro apresentador de TV com autismo

Para marcar o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, o canal National Geographic estreia uma série sobre o universo animal e ambiental, apresentada por um jovem portador da síndrome. Foi gravada em diferentes regiões da América Central e do Sul. Para marcar o data, o programa estreia no dia 02 de abril.

Apresentador

Antônio Ripoll, um jovem apresentador autista, cujo fascínio pelo universo animal o tornou um profundo conhecedor das diferentes espécies. Por meio da sua especial paixão pela natureza, ele propõe uma forma diferente de interpretar a realidade, afastando-se dos simples dados enciclopédicos, apresentando a diversidade como algo partilhado por todas as espécies e enriquecendo a existência de todos os seres da Terra, incluindo a espécie humana.

Nos diferentes episódios, gravados na Argentina, Uruguai e Costa Rica, o jovem anfitrião mergulha em diferentes ambientes ecológicos em busca de espécies que raramente são vistas, cativando o público com as peculiaridades de cada animal mas, acima de tudo, com o carisma com que os apresenta e descreve. Durante sua busca, no momento da descoberta e na reflexão final, Antônio compartilha o que sente e pensa, ajudando o público a refletir sobre seus próprios comportamentos, com o objetivo de construir uma melhor convivência com a natureza.

Assim, através do avistamento de animais, a série nos convida a descobrir ferramentas, atitudes e situações que nos permitem trabalhar nossas emoções, vínculos, confiança, autoestima, perseverança, paciência e muito mais. Por fim, a história entrelaça essas constatações com a jornada interior do apresentador, em que fala de si e de sua condição, e reflete sobre os valores universais do ser humano e da diversidade.

Produção e técnica customizados para portadores de autismo

Composta por dez episódios de 30 minutos, “Bichero” é uma coprodução da Glowstar Media e da Fusión, que também é criadora e produtora. A Fusión, produtora com sede no Uruguai, também é especializada em conteúdo audiovisual que inclui pessoas com TEA. A filmagem da série foi realizada seguindo técnicas específicas para pessoas autistas. Para tanto, foi incorporada uma equipe de profissionais e técnicos especializados nesta condição, que trabalharam em conjunto com a produção para criar um ambiente de gravação adequado, com adaptações de linguagem, sonorização, edição, recursos gráficos e tempos de gravação, entre outros.