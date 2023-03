Divulgação O ChatGPT é uma inteligência artificial especializada em diálogo

Uma visão muito antiquada, mas que ainda reflete a percepção de parte da população dos grandes centros é a de associar o agronegócio a práticas a artesanais e técnicas da Idade Média. Não há uma identificação geral do quanto essa atividade hoje é munida de tecnologia e ciência. Não a toa esse milionário segmento econômico investe tanto dinheiro em campanhas como o "Agro é tech, o agro é Pop em chamadas na televisão, sites, rádios, jornais e revistas.

A chegada da Internet 5G ao campo mostra o esforço do setor em vencer as sombras geográficas e se reposicionar como um segmento em total consonância com o que existe de mais moderno possibilitando automação e a chamada Internet das Coisas para as regiões rurais. Não é diferente agora diante do mais novo desafio.

O que é Chat GPT?

O ser humano ainda perplexo acreditando estar mais próximo de ser substituído intelectualmente pela máquina. Impressão acentuada agora com a sacudida social e tecnológica provocada pelo anúncio da chegada do Chat GPT também já vislumbra aplicabilidade no agronegócio principalmente nas atividades de pesquisa, análise, comunicação e marketing.

Trata-se de um modelo projetado pela OpenAI que aplica a Inteligência Artificial para responder a questionamentos, gerar insights, agrupar temas, organizar e ordenar tópicos, construir textos e até elaborar conteúdos mais complexos.

GPT no Agro

Embora tenha sido formatado para ser o mais generalista possível, o programa de IA começa a ser testado de forma customizada por segmentos específicos. Um deles é o agronegócio. Através do Chat GPT os profissionais do setor podem ficar antenados com o que há de mais atual, ter acesso a dados e estatística,calcular produção, sazonalidades, tendências mercadológicas... Mais especificamente os profissionais do agronegócio podem ser auxiliados com conteúdos, títulos, e-mails, storytelling, buscas, criação de imagem, gerar código de programação...

Repare que usamos a expressão “profissionais auxiliados”. Mesmo cientes de que o Chat GPT ainda tem muito o que evoluir e é certo que teremos novas gerações se aperfeiçoando constantemente, não devemos temer como uma substituição da mente humana pela IA. Por enquanto, essa realidade acontece somente em filmes de ficção científica!

Homem superado pela máquina?

Na realidade, essa tecnologia não substitui, nem supera a sensibilidade humana. Pelo contrário, vai abrir novas oportunidades, negócios e perspectivas nas atividades do campo. Não resta a menor dúvida de que o agro está entre os segmentos econômicos que mais podem se beneficiar da robótica, da IA, da Internet das Coisas, dos satélites e, consequentemente do Chat GPT.



A vocação generalista dessa nova tecnologia é uma excelente ferramenta para o segmento rural que engloba saberes diversos como marketing, comunicação, tecnologia, biologia, química., física, matemática, finanças, mecânica... Assim, torna mais fácil coordenar, assimilar e interdisciplinar esses conhecimentos distintos em um conteúdo mais uniformizado e dialogante.

Esse programa revolucionário vai aliviar um dos trabalhos mais maçantes dos administradores do agronegócio: as tarefas mentais desnecessárias, atividades repetitivas, elaborações de relatórios, ordenações, contas... Assim deixam a energia humana e o tempo livres para serem direcionados para criações complexas, racionais, originais e criativas.

Como funciona?

O programa criado pela OpenAI permite ser aperfeiçoado ficando cada vez mais eficiente e robusto conforme a quantidade de dados, refinamentos e aplicabilidades vão sendo acumulados, ganhando conhecimentos fundamentais para a contextualização, como: padrões climáticos, efeitos estufa, aquecimento global, condições do solo, nutrientes, praga, nível de germinação, de crescimento, previsão, monitoramento, regeneração, irrigação...

Todos esses conhecimentos podem ser customizados com as características geográficas dos terrenos, topografia, tipo de cultura e modelo de negócio. Essa junção de saberes vai gerar dicas e orientações cada vez mais eficazes para serem aplicadas.



A expectativa é de que a incorporação desse avanço tecnológico gere eficiência, maior produção e um menor custo. Mas como em toda tecnologia, sua aplicabilidade e materialização dependem de outros fatores como vontade política, cultura, aceitação, infraestrutura, questões trabalhista, legislação, negociações...

O ChatGPT possui inúmeras aplicabilidades para o setor agropecuário. Mas reforçando, é preciso reforçar que ele veio para dar apoio e não para substituir o ser humano. E para que possa se desenvolver é fundamental pavimentar um terreno rumo à modernidade e eliminar conceitos feudais ainda convivendo nas áreas rurais brasileiras, como: desrespeito ambiental, trabalho análogo ao escravo, grilhagem, terrenos inoperantes, técnicas antiquadas, violência rural... Ou seja, não tem como alçar um dos pés no futuro e deixar o outro fincado na Idade Média.