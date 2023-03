Divulgação A atriz Isabelle Drummond

Uma geração inteira a acompanhou a artista contracenando com o porquinho Marquês de Rabicó ou a Vaca Mocha. Isabelle Drummond viveu por seis anos a falante boneca Emília do Sítio do Pica Pau Amarelo. Se seus companheiros de cena encontravam um mundo encantado na obra de Monteiro Lobato, essa não é a realidade de outros porcos e vacas destinados para alimentação humana.

Diante disso, a atriz veste a camisa e compra a briga contra a crueldade. Em muitos abatedouros eles são mortos sem anestesia, de formas demorada, doloridas e torturantes. Sensível a essa triste realidade, a atriz gravou um vídeo de denúncia como parte das ações da Mercy for Animals aqui no Brasil. Trata-se de uma organização internacional com representações também nos Estados Unidos, México e Índia. O vídeo está no ar nas redes sociais da atriz e da organização.

“Você sabe o que acontece dentro de abatedouros ?”, assim começa a gravação.

A pergunta feita pela atriz, durante seu depoimento chama atenção do espectador.

"As imagens que vocês vão ver retratam a realidade vivida por milhões de animais. Para imobilizar os animais, seus rabos são torcidos. Em seguida, eles recebem golpes de marreta na cabeça, repetidamente”, alerta a atriz.



Isabelle complementa: "Essa prática causa muito sofrimento e é considerada ineficaz para insensibilizar os bois, ainda conscientes e capazes de sentir dor. Até hoje, não há lei federal que proíba expressamente o uso de marretas no abate. Nos ajudem a fazer a diferença para estes animais que sofrem sistematicamente com essa brutalidade", conclama a atriz.

Investigação da MFA revela a realidade de muitos abatedouros espalhados pelo país. Além do sofrimento animal, a campanha também mostra condições sanitárias e de trabalho precárias. O projeto de lei 49/2019, em trâmite no Congresso, propõe a proibição da marreta e de qualquer outro método de abate cruel em todo o território nacional. A petição pode ser assinada virtualmente através do site: abatebrutal.com.br .



Assista ao vídeo no canal da instituição .

No Brasil desde 2015, a Mercy For Animals se consolidou como uma importante referência em proteção animal no país. Com a visão de construir um mundo em que os animais sejam respeitados, protegidos e livres para perseguirem seus próprios interesses, trabalha para erradicar a indústria de criação de animais para consumo, fomentando um sistema alimentar justo e sustentável para todos os seres.