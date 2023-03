Fábio Caffé/Divulgação O trabalho dos Guardiões da Água

Do Leme ao Pontal. Cientistas, pesquisadores e professores se unem para acompanhar as condições das praias do Rio. A partir da coleta de pequenas quantidades de água, os pesquisadores farão uma análise, mostrando para a população os microrganismos do mar que se reproduzem.

Os Guardiões das Águas é uma parceria com universidades UFRJ, Uerj, UniRio e o Instituto Núcleo Maré. Esse "consórcio" ambiental promove neste sábado a segunda intervenção na Barra da Tijuca.

“A ideia do projeto é juntar as pessoas, a mídia, as universidades, empresas e o poder público para agir com a gente,” diz Márcio dos Santos, idealizador do InMar.



O evento na Praia do Pepê (Barra) vai oferecer aulas de surf e mostrar a importância da água para a vida e o meio ambiente para os cariocas na semana em que o planeta celebra o Dia Mundial da Água, no dia 22 de março. Integrando esporte e meio ambiente e uma atividade de coleta de amostras de água e plâncton com auxílio de pranchões. A proposta é permitir que crianças moradoras dos arredores e de outras comunidades do bairro aprendam sobre qualidade da água, poluição e consciência ambiental.

"O Guardiões das águas ajuda a promover a transformação da região de forma coletiva e interromper os colapsos ambientais que atingem não só as camadas diretamente ligadas às águas, como os pescadores, mas também a sociedade como um todo", diz Márcio dos Santos.



Instituto Núcleo Maré

Seus principais pilares são a educação ambiental e a proteção do bioma costeiro. A partir de ações como limpeza de praia, turismo ecológico, coleta seletiva e plantio de mangue, o Núcleo Maré incentiva moradores das comunidades da região e visitantes do projeto a participarem das ações, fomentando a conscientização ambiental.

É um dos parceiros do Lasa e da Extensão da UFRJ para a coleta de amostras e monitoramento das águas do Canal da Barra da Tijuca, parceria fundamental para manter os moradores da região informados e alertas quando o usufruto da água é apropriado ou não. A Extensão da UFRJ contém 3 mil projetos de diferentes áreas que atingem um público de mais de 2 milhões de pessoas por ano, no Rio e em todo o Brasil, com pesquisas, eventos, cursos, oficinas e capacitações.