Divulgação Ilha Grande está entre os destinos mais acolhedores do Brasil

Duas pesquisas feitas por uma plataformas de hospedagem e locação ressaltam as potencialidades turísticas dos estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Enquanto os encantos mineiros são reconhecidos internacionalmente, o Rio é considerado até hoje o portão de entrada do estrangeiro no Brasil. É também um dos destinos preferidos por outros brasileiros. A Cidade Maravilhosa serve como polo irradiador, incentivando visitantes a estenderem para outros municípios do próprio ou de outros estados.

Essa tendência do setor em estender das localidades âncoras por outros pontos da mesma região, vem se intensificando. Isso fomenta os pacotes intermunicipais e interestaduais. Esse fenômeno se junta a outra crescente: a busca do turista pela interação com a população e os hábitos locais.

“Uma das tendências para os próximos anos são as vivências autônomas. Em vez de apenas visitar pontos tradicionais, os turistas estão procurando experiências próprias, interagindo com o ambiente, prática que os ajudam a entender melhor a cultura e o modo de vida local. Os turistas estão buscando experimentações personalizadas que reflitam seus interesses e valores pessoais”, explica Fabiano Barros, presidente do Petrópolis Convention &Visitors Bureau.



Os mais acolhedores

No ranking dos mais acolhedores, o Rio de Janeiro e Minas Gerais são os estados com mais citações no Traveller Review Awards 2023 Nacional: São três destinos em cada um. Monte Verde (2º no ranking), Lavras Novas – (5º) e Serra do Sipó (8º) - garantem a presença de Minas Gerais no topo da listagem.

Já Penedo (2º lugar), Visconde de Mauá (6º) e Vila do Abrahão - na Ilha Grande – (10º) - colocam o território fluminense neste mapa da hospitalidade.

“Quanto ao Rio de Janeiro ter destinos tidos como aconchegantes e especiais, isso já está consagrado há muitos anos. O [estado] possui muitos ícones de turismo, seja na serra ou no mar. Por ser um estado longitudinal, em pouco tempo, você vai da montanha para o oceano. Isso torna esse deslocamento do turista muito facilitado”, justifica Alfredo Lopes, presidente do Sindicado dos Hotéis.



Esse estudo teve como base 240 milhões de avaliações efetuadas e verificadas pelo aplicativo Booking.com sobre os prestadores de serviços de viagens com relação a hospitalidade e excelência. O primeiro lugar ficou com Porto de Galinhas, em Pernambuco, que também entrou na listagem internacional deste mesmo quesito, figurando no oitava lugar global. Ainda complementando o Top 10 brasileiro: Pedra Azul-ES (7º) , Pomerode -SC (9º).

"Destinos e empresas que conseguem oferecer experiências únicas e personalizadas terão uma vantagem competitiva", ensina Fabiano Barros.



Cidades Históricas mais elogiadas

Outra pesquisa da mesma plataforma foca no patrimônio arquitetônico e cultural brasileiro mais recomendado por viajantes. A sondagem mostrou que para 77% dos brasileiros uma importante motivação para viajar é ter contato com lugares e monumentos históricos.

Novamente os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais aparecem empatados com duas indicações. Completando o Top 5, a capital baiana, Salvador. No território mineiro são indicadas as cidades de Ouro Preto e Tiradentes enquanto no fluminense, Paraty e Petrópolis.

No entanto, não é somente a vocação e a preservação histórica que impulsionaram essas localidades. Muito trabalho tem sido feito pelos responsáveis pelas administrações turísticas regionais.

"Com grande orgulho recebemos essa excelente notícia! Paraty tem feito grandes esforços em bem receber os visitantes que aqui chegam, visando sempre oferecer-lhes o melhor que a cidade oferece. O Convention & Visitours Bureau incentiva esse crescimento, através de um trabalho contínuo na busca da formalização de tudo o trade turístico", comemora Sebastian Buffa, presidente do Paraty C&VB.

Reerguimento de Petrópolis

Como uma fênix, Petrópolis emerge encabeçando a lista das cidades históricas, após ter sido devastada e inundada por uma forte chuva há pouco mais de um ano. Essa escolha funciona como uma espécie de coroação da recuperação da Cidade Imperial.

“Ficamos muito felizes com esse ranking entre os viajantes nacionais. Esperamos chegar a esse nível entre os turistas internacionais. Essa pesquisa vem a calhar com o trabalho que estamos desenvolvendo. Agora precisamos trabalhar incansavelmente para atingir um número maior de cidades”, Fabiano Barros, Presidente do Petrópolis Convention &Visitors Bureau.

O trade de Petrópolis tem investido também para fortalecer uma agenda positiva para o segmento. Um dos exemplos é a Bauernfest, a Festa do Colono Alemão. Trata-se do segundo maior evento do gênero no país. De quebra ainda estende a experiência do turista com o mergulhar nas tradições da cidade em dobradinha com uma experiência nos polos cervejeiro e gastronômico. A edição de 2023 se estende de 23 de junho a 9 de julho.

A Cidade Imperial ainda traz um mapa com vários ‘Circuitos’ que começam pelo viés histórico e vão agregando outros atrativos. Um desses programas é a visitação às locações petropolitanas que serviram para mais de 30 filmes e novelas. Outra experiência que vem sendo bastante explorada é retroceder à Época dos Cassinos com imersões no Palácio Quitandinha, que foi o maior da América Latina incluído como parte deste patrimônio da Humanidade.