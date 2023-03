Divulgação Mazzaropi no papel de Jeca Tatu nos cinemas

Sabe aquele personagem do Jeca Tatu? Foi inicialmente retratado por Monteiro Lobato como o típico preguiçoso morador do interior Depois, o próprio autor se rendeu à ciência que descobriu que a apatia era sintoma da esquistossomose, doença agravada pela falta de saneamento. Até hoje é um dos maiores problemas ambientais do país com resultado direto na saúde pública.

O saneamento inadequado é uma epidemia em todo o país, mas se agrava nas áreas rurais onde moram 31 milhões de pessoas e apenas 22% tem acesso a serviços adequados, segundo levantamento da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa.

Metas até 2038

Ações como a criação de um programa de metas elaborado pela Funasa e a Universidade Federal de Minas Gerais, são realizados historicamente em alguns pontos do país. No entanto, nem todos conseguem alcançar o resultado prometido ou ganham continuidade política e econômica. Uma iniciativa promissora, se não morrer na vala - como tantas outras, é o Programa Nacional de Saneamento Rural (PNSR) de 2018 . A iniciativa pretende beneficiar cerca de 39,73 milhões de habitantes.



Os objetivos foram estabelecidos prevendo conclusões de acesso sanitário para domicílios rurais, em curto, médio e longo prazos, até o ano de 2038. O programa visa alcançar populações do campo, da floresta, povos originários e segmentos populacionais distintos como comunidades indígenas e quilombolas.

Para este ano, espera-se que 11,4 milhões de domicílios rurais já sejam abastecidos por rede de distribuição de água canalizada, por poço ou nascente. O plano estima também que 12 milhões de domicílios tenham instalações hidrossanitárias; 5,8 milhões sejam atendidos por rede coletora, fossa séptica ou esgotos sanitários; e 9,2 milhões contem com coleta direta ou indireta de resíduos sólidos.