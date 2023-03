Divulgação Gavião-gato foi solto pela atriz na natureza

Glória Pires engole sapo e vira figurante em ação rodada no Rio de Janeiro. A atriz participou da mais nova soltura de animais silvestres. O grande protagonista que roubou à cena foi um gavião-gato. Todas as câmeras apontadas para ele, enquanto a atriz abria a gaiola. A expectativa era grande sobre a reação do animal diante da liberdade. Como de se esperar, reocupou seu espaço no céu carioca.

Glória Pires é mais uma parceira do Instituto Vida Livre. Ela não escondeu a satisfação com mais esse papel desempenhado. “Gratidão ao Instituto Vida Livre por esse trabalho lindo! É uma sensação maravilhosa participar de uma soltura".



O gavião foi liberto na mesma região em que tinha sido resgatado bastante debilitado. Foi levado ao Instituto Vida Livre pela equipe que atua na Área de Proteção Ambiental de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, que resgatou o animal bastante debilitado. Segundo o boletim de saúde da equipe do Dr. Thiago Muniz, ele foi resgatado com um quadro severo de apatia, descoordenação motora e comprometimento neurológico que impedia que o bico se fechasse.

Glória e Narjara Turetta beijam sapo

Recentemente Glória Pires esteve presente em outra ação. Desta vez junto com a atriz Narjara Turetta. As artistas participaram da operação para devolver à natureza o sapo-cururu. O anfíbio foi encontrado com a boca colada e muito desnutrido. Teve que passar por um rigoroso tratamento médico e submetido a reforço alimentar.

O Instituto Vida Livre é uma ONG localizada no Rio de Janeiro, especializada no trabalho de reabilitação e soltura de animais de risco.

Nota da Coluna : A equipe médica não informou se este foi o caso, mas não são raros sapos serem submetidos a crendices em que parte do ritual consiste em costurar a boca no animal. Ressaltando que maus tratos aos animais é crime com pena de três meses a um ano de detenção além de multa.