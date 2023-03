Divulgação/ LV assessoria Vestido foi feito com lacres de alumínio e isolantes térmicos

Miss brasileira se destaca em concurso de beleza internacional tendo a reciclagem como tema de seu vestido típico. Paula Assunção usou vestido com lacres de alumínio na armadura, materiais refletivos e isolantes térmicos. A justificativa do traje foi glorificar as belezas hídricas e as lendas e ritos do Brasil, com a representação da Deusa da Vida e da Água. A produção foi assinada pelo estilista Jonas Vidal Jr.

“Apresentar esse trabalho incrível que o Jonas desenvolveu, é de uma felicidade sem tamanho. Uma peça que foi desenvolvida com muita dedicação e trabalho, e que com certeza conseguiu além de cumprir o requisito”, explicou a miss.

Eco Dress

A tendência ao reaproveitamento de materiais e a uma produção têxtil menos agressiva vem avançando em várias partes do mundo, embora ainda tenha um longo caminho de conscientização.

"A moda sustentável deveria ser mais publicizada e comercializada, isso reduziria os custos de produção, que atualmente são muito elevados. Acredito que a popularização de produtos reciclados ajudaria a reduzir o impacto da indústria têxtil, uma das mais poluentes que existe. E o exemplo da Miss Paula Assunção traz um frescor e uma leveza sem deixar de lado a responsabilidade que ela tem, enquanto representante das qualidades da mulher brasileira contemporânea", explica Sílvio Duarte, produtor, pesquisador e professor da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade Estácio de Sá.

A miss da reciclagem

Paula Assunção é modelo, natural de Foz de Iguaçu no Paraná. Venceu a eliminatória brasileira do Concurso Eco Dress, que serviu como preliminar para a oitava edição do Miss Eco International 2023, realizado no Egito. O evento tem como diferencial a introdução de temáticas e causas humanitárias, sociais e ambientais do planeta. Contou com participantes de 36 países. Pela primeira vez o concurso foi vencido por uma representante do Vietnã. Apesar de não ter figurado no Top 5, a brasileira provou que os concursos de miss modernos possuem outros valores significativos.

"Acredito que a tendência das competições seja ampliar o conceito de beleza, assumindo uma postura mais diversa, inclusiva e que envolva outros elementos no conjunto, como a responsabilidade socioambiental", resume o professor Sílvio Duarte.