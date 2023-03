Divulgação A fachada do prédio do Museu do Amanhã, na zona portuária do Rio de Janeiro

O Museu do Amanhã é eleito como um dos cinco do mundo em incentivo a presença feminina na ciência. Construído em cima de um píer abandonado na zona portuária do Rio de Janeiro, a justificativa para a escolha desse centro cultural carioca baseou-se no desenvolvimento do pensamento em mulheres e meninas, desmistificando a ciência e conectando-a à vida cotidiana.

Iniciativas que giram em torno do tema da sustentabilidade e inspira futuras estudantes de STEM (sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), além de encorajá-las a desempenhar seu papel na inovação do amanhã.

Esse espaço experimental foca em ideias em vez de objetos, quebrando o paradigma de instituições tradicionais. O “do Amanhã” combina o conhecimento da ciência com a criatividade da arte para explorar os desafios que a raça humana enfrentará – das mudanças climáticas ao crescimento populacional e engenharia genética.

Foi projetado pelo arquiteto neofuturista espanhol Santiago Calatrava, e se projeta diagonalmente no céu. Já é considerado também um marco da arquitetura internacional e um símbolo de modernização.

Critérios das escolhas

Reconhecer o papel essencial que mulheres desempenham na ciência e tecnologia, além de celebrar iniciativas importantes de conscientização sobre a igualdade de gênero. Foram selecionados cinco entidades inspiradoras que defendem o talento feminino e incentivam a próxima geração de meninas no caminho da ciência e do STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática na sigla em inglês).



Pela análise, três em cada quatro (76%) viajantes brasileiros manifestaram o interesse em explorar o mundo. A pesquisa "Previsões de Viagem para 2023" encomendada pela Plataforma Booking ouviu 24.179 pessoas em 32 países e territórios.

Outros do Top 5

California Academy of Sciences – São Francisco, Estados Unidos. Situado no Golden Gate Park é um ótimo lugar para descobrir uma vasta gama de exposições incríveis dedicadas às maravilhas do mundo natural. Abriga um aquário, um planetário, um museu de história natural e uma amostra de floresta tropical que combina com a paisagem ao redor. O museu conta com cientistas e pesquisadoras de renome mundial trabalhando em projetos importantes no estudo de sapos e evolução. Também desenvolve um programa de estágio remunerado para moradores de comunidades normalmente sub-representadas nos campos de STEM – em particular meninas e mulheres.

Museum of the Future – Dubai, Emirados Árabes Unidos. Apesar de instalado em um país ainda marcado pela desigualdade feminina, tenta furar o bloqueio da cultura local com projetos de inserção. A exposição Tomorrow Today mostra uma variedade de protótipos de tecnologia, muitos dos quais foram inventados por mulheres. Coberto de caligrafia, o design do museu é construído em forma circular, para representar a humanidade está situado sobre uma colina verde, para simbolizar a Terra. Esse espaço possui uma recriação realista da Floresta Amazônica. O visitante pode conhecer os cinco andares do museu e saber mais sobre temas como mudança climática, ecologia e saúde, além de aprender como a inovação pode fundamentar nossa esperança coletiva para o futuro.



Nemo Science Museum – Amsterdã, Países Baixos. Famoso por seu edifício peculiar em forma de barco. A cobertura do NEMO oferece uma vista incrível de Amsterdã e abriga a Energetica, uma exposição ao ar livre com esculturas e instalações que demonstram a energia captada do vento, da água e do sol. O local também está envolvido em vários projetos internacionais de empoderamento feminino, incluindo o atual Future Space, financiado pela União Europeia. Essa iniciativa visa encorajar estudantes do ensino médio a ingressar em carreiras em astronomia e ciências.

Bloomfield Science Museum – Jerusalém, Israel. E um espaço que estimula a curiosidade e incentiva visitantes a explorar a ciência –Apresenta um cinema e um jardim científico com jogos interativos ao ar livre. O local também hospeda exposições sobre infraestrutura, eletricidade e ilusões. O museu encoraja as meninas a buscar a área de STEM nos mundos acadêmico e profissional, trabalhando em estreita colaboração com o Ministério da Educação de Israel para promover ativamente a igualdade de gênero nesse campo.