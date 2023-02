Divulgação Evento será um dos primeiros eventos sociais de Roberto Carlos após a morte do Tremendão

O Cantor Roberto Carlos é um dos contemplados com o Troféu United Earth Amazonia, dos mesmos organizadores do conceituado Prêmio Nobel. O compositor já confirmou a presença na cerimônia no próximo dia 27 de fevereiro no Teatro Amazônia. Trata-se de um dos primeiros eventos sociais do Rei depois da morte de seu parceiro Erasmo Carlos, em novembro. A dupla será condecorada pelas músicas em parceria em prol da conservação da natureza.

Esses artistas foram um dos primeiros no mundo a chamar a atenção para pautas ecológicas. Erasmo, que morreu em novembro do ano passado e será representado pelo filho Leonardo Esteves.

“A música – em especial as de artistas populares como o Roberto e Erasmo Carlos, que fizeram tantas canções maravilhosas – conecta as pessoas independente do que as divide. Então, inspirados no Prêmio Nobel da Paz, a gente criou um prêmio para celebrar e encorajar o respeito pela Amazônia. Nós temos preocupações econômicas e ambientais, mas eu acredito que a gente deve celebrar a Amazônia, o Brasil e fazer festivais com alegria para nos unirmos em algo que a gente possa acreditar”, afirma Marcus Nobel, presidente e diretor executivo da United Earth.

Prêmio

Esta é a primeira edição do United Earth Amazonia, um novo legado da família Nobel. Segundo Rubenson Chaves, representante institucional, Manaus foi escolhida e anunciada como sede, por ser a ‘Capital da Amazônia’, um símbolo para todos aqueles que tem como propósito a causa da conservação e das populações que se sustentam com o produto da floresta, sem degenerá-la.

“A ideia é tornar o Prêmio United Earth Amazonia uma referência, tal qual o Prêmio Nobel, para conscientizar a população a mudar hábitos e atitudes para contribuir com a preservação do Planeta, tendo o bioma Amazônia como uma referência. Será um evento anual no Brasil, e a partir deste ano será realizado conjuntamente em outras cidades do mundo, de forma que se torne um prêmio global com características de cada localidade”, ressalta Chaves.



Condecorados

1) “Vaga Lume”, na área Educacional, desenvolvido para atender as crianças das comunidades rurais da Amazônia;

2) “Sataré Mawé", projeto de Eco-Etnodesenvolvimento que busca a independência econômica por meio da bioeconomia sustentável do guaraná pelas comunidades do Amazonas;

3) “Sakaguchi Agroflorestal”, projeto de aprimoramento e disseminação do agroflorestal gerando desenvolvimento social e econômico da comunidade de imigrantes japoneses e da região;

4) “Braziliando”, projeto que desenvolveu a integração entre turistas e os povos tradicionais da Amazônia por meio da inovação em tecnologia de turismo de base comunitária;

5) “Rede Mulheres do Maranhão”, projeto que promove a inclusão social e econômica por meio do empoderamento das mulheres para o empreendedorismo a partir do cultivo e subprodutos do babaçu;

6)“Projeto Pamine – Renascer da Floresta”, desenvolvido pela comunidade indígena Paiter Suruí para devolver à floresta o que dela for retirado.

Troféu

A escultura foi concebida pelo artista plástico brasileiro Darlan Rosa em formato de uma esfera com seis lados, relacionados com os valores da United Earth, cada um deles representando o homem com seus braços, conectando com a fauna, flora, ar, água, recursos naturais, e com toda a humanidade, integrados e entrelaçados em uma única peça.

“Estamos muito felizes com o resultado da seleção dos premiados. Os projetos são fantásticos, relevantes para a sustentabilidade da Amazônia, e representativos das várias comunidades e de toda a região”, afirmou Adriana Martins Pacchiele, coordenadora executiva do Prêmio United Earth Amazônia.