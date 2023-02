Alexandre Vidal/Riotur - 19.02.2017 Lavagem da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro

Embora tenha sido um dos carnavais mais emblemáticos "Ratos e Urubus, soltem a minha fantasia" do mestre Joãozinho Trinta, o luxo e o lixo quase sempre não dão samba. Pelo menos, este ano, essa combinação não vai evoluir pela Marquês de Sapucaí.

Os organizadores do evento carnavalesco carioca querem entrar para o livro dos recordes como o maior desfile Lixo Zero do mundo! Neste sábado (11/02) foi feita a lavagem espiritual da Avenida Marquês de Sapucaí. No entanto, a limpeza da sujeira deixada pelos pelo público é outro departamento. E sobre esse assunto, será lançado o programa Lixo Zero Carnaval nesta segunda-feira.

Limpeza

O Sistema Fecomércio e a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) fazem um acordo inédito que prevê a reciclagem de quase a totalidade dos resíduos sólidos produzidos no Sambódromo durante os desfiles das maiores escolas de samba do Rio Carnaval. A ação tem o apoio da Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio (Abralatas), por meio do programa Cada Lata Conta.



O objetivo, além de evitar o descarte incorreto de toneladas de resíduos do desfile, é servir de exemplo para o mundo ao fazer do espetáculo da Sapucaí um dos maiores eventos lixo zero do planeta, reconhecido pelo Livro dos Recordes (Guinness Book).

Quem suja mais?

Embora sem dados atualizados comparativos nos últimos anos, a quantidade de detritos recolhidos no Sambódromo carioca pela companhia de limpeza municipal costuma ser maior na Marques de Sapucaí do que a retirada das ruas após passagens de blocos populares. No carnaval de 2020, o último antes da pandemia, foram retiradas 200 toneladas nas quatro noites de desfiles das escolas de samba da Sapucaí. Nas ruas, por onde passaram os blocos de carnaval, a Comlurb recolheu cerca de 74 toneladas de detritos.

Latinhas recicladas

A cervejaria Brahma anuncia patrocínio no Carnaval do Rio, SP e Salvador e Florianópolis. Entre as contrapartidas precisa dar um destino ao lixo deixado pelos foliões. A patrocinadora se aproximou de cooperativas de catadores para implantação de um programa de logística reversa para o Carnaval.



Em parceria com a Prefeitura do Rio, o Ambev contribuirá com a infraestrutura para os desfiles de rua. A cervejaria patrocina mais de 200 blocos que evoluem pelas vias de vários pontos da cidade.