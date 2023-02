Reprodução/Band Emissora organizou ação para o campeonato carioca

A Band tentar voltar a ser o canal do esporte, título que lhe rendeu muita audiência, prestígio e faturamento. A TV genuinamente paulista também busca uma maior afinidade com o Rio de Janeiro, de onde tem estado afastada, embora seja o segundo maior mercado publicitário do país. A emissora chegou a ter forte programação local nas décadas de 80 e 90, além de programas transmitidos em rede gerados da filial carioca. Vale lembrar que, mesmo com pouco espaço foi do Rio de Janeiro que surgiu a sua principal grife no telejornalismo, Ricardo Boechat. Também foi alçado do solo carioca, seu discípulo, Rodolfo Schneider, hoje âncora e diretor do grupo de comunicação da família Saad.

Além do retorno ao esporte e o investimento na diversidade regional, a emissora aposta numa novidade: ser uma TV sustentável. E nada melhor para unir tudo isso do que o Campeonato Carioca 2023.

Plantando Gols

A cada gol marcado serão plantadas dez 10 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. O pontapé inicial da campanha acontecerá neste domingo (12/2), no clássico entre Fluminense e Vasco, às 18h, no Maracanã, quando os capitães dos times trocarão ipês para marcar o lançamento da ação. Os gols marcados em partidas anteriores também serão revertidos em mudas.

Plantio

Na semana seguinte à final do campeonato será feita a contabilidade verde e realizado o plantio em um terreno da Companhia estadual de saneamento, a Cedae, que fica às margens do Rio Guandu. O trabalho será realizado por integrantes do programa socioambiental Replantando Vida.

"O Carioca é o campeonato estadual mais charmoso e, agora, também o mais verde. Trata-se de mais uma ação que comprova que o futebol carioca vai além das quatro linhas. Nós, Federação e clubes, estamos na defesa do meio ambiente, marcando um golaço. E que os artilheiros funcionem muito mais no Campeonato Carioca", destacou Rubens Lopes, presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro



Nos últimos três campeonatos, a média foi de 241 gols, o que representaria o plantio de 2.410 mudas, o equivalente a uma área do tamanho do Maracanã. Além da torcida pelo time do coração, esse campeonato ganha a motivação adicional pelo meio ambiente.

"A Band, como a emissora oficial do Campeonato Carioca, está empenhada nessa iniciativa, essencial no processo de restaurar a relação humana com a natureza. E, neste momento, o futebol com a força mobilizadora imensa que tem pode ajudar a formar uma nova geração de protetores e defensores ambientais" justifica André Marini, diretor-geral da Band-Rio.

Replantando Vida

Unindo preservação ambiental e ressocialização de apenados, esse programa socioambiental produz mudas para a recuperação de matas ciliares e preservação da Mata Atlântica. Somente em 2022, o programa doou mais de 250 mil mudas para mais de 50 municípios do Estado do Rio de Janeiro.



São mantidos sete viveiros florestais no Rio de Janeiro, São Gonçalo e Magé, com capacidade de produzir 1,8 milhão de mudas por ano de 254 espécies nativas da Mata Atlântica, 40 delas ameaçadas de extinção. Mais dois viveiros serão inaugurados este ano, em Resende e Itaperuna.



Todos os viveiros contam com a mão de obra de apenados dos regimes semiaberto, aberto e em liberdade condicional, fruto de contrato entre a Cedae e a Fundação Santa Cabrini. Eles recebem remuneração, auxílios transporte e alimentação, além do benefício de redução de um dia de pena a cada três trabalhados. Desde a criação do programa, mais de 6 mil pessoas já passaram pelo Replantando Vida, que é o maior empregador de mão de obra apenada do país.