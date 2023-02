Divulgação/Associação de Pousadas Arquipélago no Nordeste brasileiro é um dos melhores lugares para mergulho

O arquipélago de Fernando de Noronha se configura a cada dia como um dos melhores lugares para mergulho. Além dos recursos naturais, a preservação e a infraestrutura atraem profissionais e amadores para viverem um mundo de sonhos embaixo d’água.

A ilha é conhecida por suas águas quentes e translúcidas, com visibilidade de até 50 metros. Fernando de Noronha tem clima ensolarado praticamente o ano todo. A temperatura média anual da água é de 27°C, devido às correntes marítimas que banham o arquipélago. Essa temperatura é considerada agradável para a prática de mergulho de cilindro.

Com 25 pontos de imersão em mar aberto, o Parque Nacional Marinho é considerado um dos melhores destinos de mergulho de cilindro do planeta. O arquipélago é um local desejado por muitos praticantes, entre eles os que já possuem certificação.



No entanto, o mergulho pode ser praticado por qualquer pessoa, inclusive crianças a partir de 8 anos, desde que acompanhado por profissionais e com toda estrutura de segurança no entorno. No caso dos credenciados podem praticar em pontos com até 63 metros de profundidade.

Mergulho de Batismo

Caso o visitante não possua nenhuma experiência anterior e goza de plena saúde física e mental, existe uma modalidade específica para essa turma. O mergulho com cilindro para iniciantes é chamado mergulho de batismo ou batismo submarino. Neste caso, haverá um instrutor para cada pessoa durante todo o trajeto, após um rápido curso básico sobre o manejo e as técnicas de segurança de todo processo.

Fernando de Noronha é um arquipélago formado por 21 ilhas, rochedos e ilhotas, com aproximadamente 26 km² de extensão. Além disso, é um santuário ecológico, berço de diversas espécies da fauna e flora do país, sinônimo de belezas naturais imensuráveis, além de possuir as mais belas praias do país.