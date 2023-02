Foto da coluna/ Silvio Duarte A chegada de avião no Rio de Janeiro: cenário fascinante

Afastada a possibilidade de um caos aéreo durante o período de Carnaval viralizado por conta do agravamento dos problemas no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro por questões de governança da concessionária - que acenou com a possibilidade de devolver a concessão à União, alegando "incapacidade de cumprimento das obrigações originárias do contrato".

O novo presidente da Embratur revelou à nossa coluna que o Governo Federal recebeu a garantia do Consórcio Rio Galeão de que não haverá problemas por conta do aumento da movimentação associada ao Carnaval. "Nós recebemos a garantia e estamos tranquilos momentaneamente em relação ao Carnaval", tranquilizou Marcelo Freixo, depois de uma semana que uma força tarefa federal desembarcou no Rio de Janeiro preocupada com o feriadão. O medo foi capitaneado pelos ministros do Turismo, Daniela Carneiro, dos Portos e Aeroportos, Márcio França, e autoridades estaduais e municipais do Rio.

Além da ociosidade, a solução para a devolução do Aeroporto Tom Jobim ficou para depois dos festejos de Momo. Pela lei de licitação, a concessionária só pode encerrar sua administração quando houver nova licitação e a entrada em operação da substituta. No entanto, estuda-se a possibilidade dele voltar para a União até chegar-se a uma solução definitiva que poderia ser voltar para a Infraero ou realizar um novo leilão de privatização. Outra alternativa estudada é oferecer contrapartidas para que o consórcio desista da devolução. No entanto, dependendo do que for oferecido a Rio Galeão pode gerar reivindicações parecidas pelas outras administradoras privadas de terminais.

"No momento, estamos aliviados com a garantia da operacionalidade no Carnaval. Assim ganhamos mais tempo para a negociação da melhor solução definitiva em relação ao Tom Jobim", revela Freixo à Coluna.

Horários e dias mais baratos

Mesmo com os altos preços e falta de voos diretos para vários pontos do país, o retorno das comemorações carnavalescas decolam as procura por passagens aéreas. Para atender a demanda, as empresas acenam com mais de 1.200 extras. As principais buscas são para as mais tradicionais festas de Momo do país: Rio de Janeiro, Salvador (Ba) e Recife (Pe). Além dessas capitais, também estão com grande procura: Porto Seguro (BA), Belo Horizonte (MG), Maceió (AL) e Florianópolis (SC).

“Estamos animados com a realização desta festa popular que é tão característica do Brasil e que retorna após dois anos de restrições por conta da pandemia, com forte fluxo turístico. Trabalhamos para dar condições do turismo acontecer no nosso país e possibilitar que as pessoas possam se deslocar pelos mais diversos modais, principalmente o aéreo, com preços mais acessíveis”, destaca a ministra do Turismo, Daniela Carneiro.

Se os preços já estavam nas alturas, a lei da oferta e da procura eleva ainda mais para a sazonalidade do verão e do Carnaval. No entanto, mesmo para um mês tão disputado como fevereiro, existem dicas que podem ajudar a garimpar por valores menores.

"Priorizar viajar durante a semana é uma estratégia para gastar menos. Viajando entre terça e quinta, os valores serão mais acessíveis do que aos finais de semana. A promoção de passagem aérea é relâmpago e pode sair a qualquer hora do dia”, aconselha a fundadora do Passagens Imperdíveis, Patrícia Guedes.

Decolagens extras

A Latam Brasil informou ao ministério do Turismo que ampliará em 35% a oferta de assentos no país e em quase 40% a quantidade para o Carnaval. A estimativa é de que mais de 600 mil passageiros sejam transportados no período. Ainda segundo a empresa aérea, serão reforçadas rotas operadas principalmente nos aeroportos de Guarulhos e Congonhas, ambos em São Paulo, ampliando a conectividade para outros destinos do país mais procurados pelos foliões.

Já a Azul Linhas Aéreas contabiliza um aumento de 158 voos no período, especialmente para as cidades de Salvador (BA), Porto Seguro (BA), Rio de Janeiro (RJ), Florianópolis (SC) e Maceió (AL), cidades que contam com tradicionais festividades. De acordo com a companhia, sábado de Carnaval (18) e Quarta-Feira de Cinzas (22) serão as datas com maior volume de operações extras. Serão, respectivamente, 36 e 46 decolagens adicionais para levar e trazer os clientes que forem aproveitar o Carnaval.

Durante as festividades, a Gol disponibilizará 72 mil assentos a mais. Para a empresa, os dias 16 e 17 de fevereiro serão aqueles com a maior movimentação, quando serão realizadas 789 decolagens. A Gol afirmou ainda que toda a malha aérea extra foi pensada para atender localidades estratégicas no país.