Reprodução Vista da Baia de Guanabara

Governador de São Paulo apresentou agenda verde em Davos (Suíça) - durante o Fórum Econômico Mundial. Ao mesmo tempo, o do Rio de Janeiro segue em busca de investidores em Nova York (EUA). Os dois mantém ampla agenda internacional. Ambos que, foram aliados de Jair Bolsonaro, tentam desvincular a imagem negativa internacional nos campos ambiental e econômico deixada pelo ex-presidente e apresentarem as potencialidades das praças que representam.

Rio de Janeiro

Cláudio Castro aproveita a estrutura e a representatividade fluminense no campo energético para conclamar novos investidores que buscam empreendimentos mais sustentáveis no campo energético.



"Atualmente, o Estado do Rio é responsável por 83% da produção nacional de petróleo e 68% da produção de gás natural. O governo tem trabalhado para transformar o Rio em um grande polo gerador de energia, referência na transição energética do Brasil para uma matriz mais limpa. Já estamos elaborando mapas sobre o potencial do Estado do Rio para atração e implantação de projetos de energia renováveis. Além dos benefícios ambientais, esse tipo de energia é barata e gera economia, empregos e renda para a população", justifica Castro.

São Paulo

Do outro lado do hemisfério norte está o "concorrente" paulista que aproveitou a grande expectativa da comunidade internacional pela nova gestão Lula, para "vender" seu estado no continente europeu. Tarcísio de Freitas também foca no trunfo ambiental. Defende a transição para uma matriz energia mais limpa e oferece projetos na produção da segunda geração de etanol e do hidrogênio verde, considerado o combustível limpo do futuro.

"O estado busca fortalecer ainda mais a matriz energética de São Paulo, que é a mais limpa do Brasil e uma das mais limpas do mundo, com cerca de 60% de participação de fontes renováveis", diz uma nota enviada pelo governo paulista.

Disputa pelos investidores

O administrador paulista engrossou seus compromissos em encontros com o secretário executivo da Convenção das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas (UNFCCC) – Simon Stiel e com o executivo da Meta (Facebook, Instagram e Whatsapp) – Nick Clegg. Isso sem contar com a agenda programada com o ex-vice presidente dos EUA, Al Gore, um dos mais expressivos ativistas ambientais da atualidade e vencedor do prêmio Nobel da Paz em 2007 pelo trabalho no combate ao aquecimento global.

Já na peregrinação de Castro e de seu vice e secretário de Meio Ambiente, Thiago Pampolha, encontro com integrantes da Nasdaq - segunda maior bolsa de valores dos Estados Unidos - especializada em grandes empresas de tecnologia como eletrônica, informática, biotecnologia e telecomunicações e que vem demonstrando profundo interesse em ampliar seus investimentos rumo a Agenda ESG (sigla em inglês para a convergência Ambiental + Social + Governança).

A comitiva fluminense ainda manteve conversas com representantes da XP Investimentos e outros investidores. Claudio Castro ainda incluiu entre seus compromissos, discussões de pautas significativas na sede do Pnuma - Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, como: cidades resilientes, mudanças climáticas e Rio 2030.

A missão internacional fluminense, em Nova York ainda incluiu: encontro com 30 membros do Conselho das Américas de livre comércio entre os continentes. Castro falou sobre o Porto do Açu, maior empreendimento privado da América Latina, que inaugurou sua primeira usina em 2021 e a segunda, prevista para 2025.

Para encerrar, o governador do Rio ainda programou presença em evento do Fecomércio no exterior e no Retail’s Big Show" - feira mais importante do varejo do mundo - que sonha trazer a próxima edição para solo carioca.

"O Rio de Janeiro está em pleno crescimento. Com as políticas públicas que temos implementado há dois anos, atraímos grandes empresas nacionais e internacionais. Algumas são referências no mundo, como a Amazon, a mexicana Kavak, a indiana EPL, a japonesa Nissan, entre outras. Está previsto um incremento para os próximos quatro anos, e a missão governamental em Nova Iorque é fundamental para garantir a chegada de outras grandes empresas e a geração de renda e emprego para a população", ressalta Cláudio Castro.

São Paulo oferece Selo e Rio, a Bolsa Verde

Tarcísio anunciou também que pretende criar um "Selo Verde". A ideia é que as empresas paguem por esse título com as contrapartidas de cumprir com o desenvolvimento sustentável e neutralizar emissões de carbono. Com esses recursos, o governo do estado pretende investir na preservação de mananciais e de florestas.

O governador fluminense também se aproximou da Global Environmental Asset, a Geap e com vários visando criar uma plataforma de negociação de créditos de Carbono e ativos ambientais, a tão propagada “Bolsa Verde”. As propostas e os atrativos fluminense vão ser apresentados ainda para integrantes da Câmara de Comércio Brasil–Estados Unidos e investidores do Council of the Americas - conselho que promove o livre comércio e mercados abertos nas Américas.

Em fevereiro, invasão brasileira em Portugal

No entanto, as peregrinações no exterior não se encerram em janeiro. O governador do Rio confirma a presença numa verdadeira invasão de brasileiros em Lisboa. Além de Cláudio Castro, devem estar na capital portuguesa o ex-governador de SP – João Dória, o ex-presidente Michael Temer, o prefeito de SP - Ricardo Nunes e integrantes da alta corte brasileira: Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Bruno Dantas, e Rodrigo Pacheco.

Trata-se do Brazil Conference, intitulado "Oportunidades do Brasil em Portugal e na União Europeia" marcado para fevereiro.