Divulgação Pets entraram no estilo do zodíaco em ação da Ampara Animal

Não resta a menor dúvida do crescimento do interesse humano por Pet. Isso gera um mercado de trabalho e financeiro promissor para cuidadores, passeadores, veterinários, comerciantes... Mas também desperta o interesse para causas envolvendo os animais. Ao mesmo tempo, aumenta consideravelmente a incidência de denúncias sobre maus tratos, exploração, uso em pesquisas científicas. Isso sem falar nos que mudaram suas dietas aderindo ao veganismo como forma de livrar os animais do corte da indústria de alimentação.

Um termômetro de como os bichinhos caíram de vez nas graças dos humanos é o sucesso que fazem nas mídias sociais. Postagens com eles são likes e compartilhamentos certos.

Divulgação Gato preto é a estrela do signo de Aquário

Qual o seu bicho-signo?

Frequentemente as personalidade dos bichinhos são associadas aos atos humanos. Aproveitando isso, com a sazonalidade do início de ano, a Fundação Amparo lança um calendário astrológico em que cruza os comportamentos dos signos com as características comuns entre animais e as pessoas.

Ao todo traz doze espécies ou raças representando um dos signos do zodíaco. Para acompanhar, textos leves, criativos e bem humorados associando as personalidades com os nascidos sob os signos.

“Assim como as pessoas, os animais têm diferentes personalidades e comportamentos, que sofrem influência dos astros e do zodíaco. Nesse calendário, procuramos abordar esse tema de forma leve e bem humorada, com foco na adoção. Existem mais de 170mil animais abrigados no país, e todos eles são únicos esteticamente e na sua personalidade. Mas têm um desejo em comum, ter uma família.”, justifica Raquel Facuri - diretora de Marketing da ONG.

A Ampara é uma das maiores Organizações Não-Governamentais de proteção animal do Brasil, e que desde sua fundação, em 2010, conta com o apoio de artistas, influenciadores e celebridades de diversas áreas na divulgação e propagação de projetos que revertem verbas para dar suporte aos mais de 530 abrigos animais espalhados pelo País.

Calendários são lançados todos os anos com temas diferentes tendo todo o valor arrecadado com as vendas, revertido em projetos. Eles podem ser adquiridos pelo site www.amparastore.com no valor de R$ 30. Esta edição astral foi inspirada nas ilustrações do artista plástico e publicitário Rafael Mantesso e conta com a assinatura do fotógrafo Henrique Tarricone.