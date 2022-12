Divulgação/Riotur Rio de Janeiro é o destino mais procurado por turistas nessa época do ano

Os turistas já começaram a chegar ao Rio de Janeiro para a temporada de final de ano, com ápice na noite de Réveillon, que deve reafirmar a queima de fogos de Copacabana como o maior evento de passagem de ano ao ar livre do mundo. Segundo levantamento realizado pelo Ministério do Turismo, o Rio se mantém como principal destino nas buscas de viagens para o período e o maior portão de entrada de estrangeiros no Brasil, assim como também um dos destinos preferidos pelos próprios brasileiros.

Se Copacabana deve reunir dois milhões de pessoas, o restante da Cidade Maravilhosa vai ser diretamente impactado. Isso porque geralmente o turista não fica restrito à festa de Réveillon de Copacabana, agregando outras atividades em pontos diversos da cidade. É estimado um movimento da entrada de R$ 2 bilhões na economia carioca.

Hotéis e Pousadas

Levantamento do aplicativo de reservas Booking aponta que os argentinos lideram a lista de estrangeiros, seguidos pelos chilenos e uruguaios. Os norte-americanos aparecem na quarta posição. Entre os europeus, os britânicos são os que mais vão passar o Ano-Novo no Rio de Janeiro.

Segundo dados do HóteisRio (sindicato dos donos desses estabelecimentos), os bairros mais procurados além de Copacabana e Leme, são: Ipanema e Leblon e depois Barra e Recreio - na Zona Oeste. O setor espera chegar a 100% de ocupação até a virada do ano. A estimativa do Rio Convention Bureau é de a festa de fim de ano garanta pelo menos 95% de ocupação nesses locais.

Temporadas

O crescimento por locações de imóveis deve chegar a 95% entre os dias 29 e 30 de dezembro e alcançar a marca de 100% durante a festa de Ano-Novo. A cidade maravilhosa alcançou a marca de 81% já na primeira semana de dezembro, segundo registros da imobiliária especializada Tabas, que também oferece locação de mobiliados em São Paulo e Brasília.

"Nesse período de final de ano, há um aumento significativo na busca por estadias na cidade do Rio por conta dos eventos e das festas que ocorrem. Nos dois últimos réveillons, por conta das restrições sanitárias, houve uma desaceleração na procura, que têm se mostrado maior agora. Esse é um indicador bem positivo, pois fomenta o mercado em toda a cidade, trazendo turistas, movimentando bares, restaurantes, pontos turísticos e centros comerciais", comenta o CEO Leonardo Morgatto.

E vai rolar a festa

Para celebrar a chegada de 2023, estão sendo montados dez palcos para os shows, sendo dois deles na praia de Copacabana. Serão 11h de programação e 10 balsas de fogos.

"O Réveillon de Copacabana é um evento superdemocrático e uma marca registrada da cidade. Será a primeira celebração completa após as restrições sanitárias, com tudo que os visitantes merecem: queima de fogos e apresentações. Temos certeza que a prefeitura vai entregar uma linda e inesquecível festa", disse o presidente-executivo do Rio CVB/ Visit.Rio, Carlos Werneck.

Fora a orla brasileira mais conhecida no mundo, a prefeitura carioca ainda aposta na expansão da festa com mais oito palcos montados por outros bairros cariocas, em bairros como: Flamengo, Ilha do Governador, Paquetá, Parque Madureira, Penha, Piscinão de Ramos, Sepetiba e Guaratiba. Na Barra da Tijuca e no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, não haverão shows, mas os hotéis farão queima de fogos nos seus terraços.

"Será o maior das galáxias. O Rio consegue fazer o maior réveillon não só de Copacabana, mas em todo o Rio", comemora Roni Aguiar Costa, presidente da Riotur agência municipal de promoção do turismo.

Cartões Postais

Pela estimativa do Rio Convention Bureau, os equipamentos turísticos cariocas devem ter um aumento de, pelo menos, 15% de público na comparação com o mesmo período do ano passado. Entre as atrações que projetam crescimento de visitação estão: Pão de Açúcar, Corcovado, Roda Gigante Yup Star, Museu do Amanhã, BioParque do Rio e AquaRio.

Bares e Restaurantes

A comemoração da virada não se restringe a areia da praia. Eventos e festa estão agendados em toda a cidade para aqueles que preferem fugir da aglomeração. Para esse público, há opção privadas em quiosques, clubes e outros estabelecimentos. Bares e restaurantes associados ao Rio CVB esperam que os números batam os do ano passado. Já para shopping centers, a estimativa é um crescimento de 40%.