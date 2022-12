Fotos da coluna Golfinhos mantém a baía viva

Considerado o "Pantanal Fluminense" , poucos cariocas conhecem esse ponto escondido no fundão da Baía de Guanabara . No entanto, todos sentem os seus efeitos ao visitarem o Pão de Açúcar, a enseada de Botafogo e o Aterro do Flamengo, às margens do famoso espelho d´água. Uma injustiça inexplicável que o Manguezal de Guapimirim não esteja no mesmo rol desses cartões postais embora seja o responsável pelos últimos suspiros naturais da região.

Graças a esse emaranhado de rios e canais, a famosa a Baía, com seus 412 km², sobrevive e não sucumbe as agressões sofridas por mais de cinco décadas de descaso e projetos de despoluição mais políticos e econômicos do que ambientais.

Observação de Golfinhos

Ariscos e desconfiados (com toda razão) da presença de humanos, expedições para observação desses cetáceos só são possíveis ciceroneadas pelos conhecimentos dos pescadores-guardiões que sabem o ponto exato em que se refugiam. E nem é exagero de "história de pescador" . Parecem que esses sábios mamíferos sabem e confiam neles. Se for desacompanhado desses profissionais nativos, os animais não deixam ser vistos.

Essa comunidade de golfinhos sobrevive resguardada pela renovação de água neste trecho promovida pelo manguezal. A nossa Coluna participou de uma expedição pelos rios desse complexo e acompanhou de perto a resistência desses mamíferos marinhos.

Resguardando a Baía

Um dos maiores defensores da região é antigo pescador e hoje ambientalista, Alaildo Malafaia que atua na Cooperativa Manguezal formada por mais de 400 famílias que sobrevivem no entorno e na APA de forma sustentável e harmônica com o ambiente.

“Quando falam que a Baía está morrendo, eu morro um pouco junto. Dói meu coração. A conscientização me fez ver que sou apaixonado por essa região e que além dos moradores, começa a atrair visitantes”.

Malafaia ressalta que a associação negativa aos mangues está sendo vencida e reclama por uma maior divulgação do chamado "Pantanal Fluminense" afirmando que turistas estão descobrindo os encantos da região antes dos cariocas.

Fotos da coluna Para encontrá-los, só com a ajuda de pescadores

Mangue Doce

Com apoio da Fundação Boticário, os projetos Uçá e Guardiões do Mar desenvolvidos na APA de Guapimirim visa contribuir para a melhoria da sociobiodiversidade na restauração e conservação de manguezais que desaguam e garantem a biodiversidade da Baía e o sustento de moradores do entorno.

O projeto trabalhará em três eixos: restauração ecológica dos serviços ambientais; capacitação em meliponicultora (produção de mel) - na geração de renda para a comunidade; e educação ambiental . Proposta prevê ainda o plantio de cerca de 2,5 mil mudas de espécies nativas do manguezal, com o envolvimento de professores e estudantes e, também, a mobilização de pescadores e renda.

Cinturão Verde

É o que garante a vida que resta na Baía. Engloba trechos de Guapimirim, Magé, Itaboraí e São Gonçalo. É fato que a poluição e a ocupação desordenada são grandes ameaças, mas ainda compensadas pelo verde ainda resistente na orla e nos maciços desses municípios, resguardados pela Área de Proteção Ambiental (APA) de Guapimirim.



Guapimirim

Uma das cidades mais novas do país, com cerca de três décadas de vida é uma veterana em vegetação original. Guapi, como é chamada pelos íntimos tem quase 80% de seu território em áreas de proteção ambiental. Além da APA, abriga partes dos Parques s Estadual dos Três Picos e o Nacional da Serra dos Órgãos .