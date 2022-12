Foto da coluna A criatividade é algo que precisa ser estimulada

A criatividade é considerada uma das nossas maiores qualidades. Não a toa que existe aquela expressão: "jeitinho brasileiro" . Num mundo virtual, essa característica também se faz presente e somos um dos maiores produtores de memes do mundo !

Resultados do "Mapa da Criatividade" , que a nossa coluna teve acesso, apontam que três em cada quatro pessoas se consideram portadoras dessa característica e 96% concordam que pode ajudar a transformar o mundo, não sendo apenas uma capacidade artística, mas também de inovação e solução de problemas.

"Muitas vezes você usar a criatividade faz com que você economize e deixe o que você quer resolver mais divertido" explica Tita Legarra, sócia da empresa de consultoria Fábrica de Criatividade.

Redes Sociais instigam a criatividade

As mídias sociais são a maior fonte para a criatividade: 45% das pessoas revelaram que buscam inspiração em canais como Instagram, Pinterest, Youtube, Facebook , etc. Na sequência, filmes , séries e peças de teatro (34%) e músicas (32%) aparecem no top 3.

"Ao escutar um podcast, curtir uma música, assistir a uma série, ou até mesmo ler um livro, a pessoa aprende o tempo todo, e inclusive nos momentos de lazer", explica a especialista



Como exercitar a Criatividade

A pesquisa mostra que 85% dos entrevistados concordam que pode ser uma habilidade treinável, afirmação já constatada pela ciência e por instituições de renome mundial, como a Universidade de Havard, nos Estados Unidos. Ou seja, trata-se de uma virtude que pode ser trabalhada.

"Se você vai na academia e exercita seus músculos, e fica sarado, você pode exercitar seu cérebro para conseguir pensar criativamente. Use ferramentas e artifícios que te ajudem a melhoras os processos. 'Nós falamos: é preciso pensar fora da caixa'. No entanto, não há como pensar fora da caixa se ela não estiver transbordando", dispara Tita.



Criatividade: fundamental o equilíbrio com o ambiente

A pesquisa foi encomendada pela Faber Castell, especializada em material escolar. Ela revela ainda que nove em cada dez pessoas concordam que viver uma vida com equilíbrio entre lazer, trabalho e estudo é essencial, daí a expressão do " ócio criativo " defendida sociólogo italiano Domenico Dimazi.