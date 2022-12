CBF/Divulgação Alex Telles defende a seleção brasileira no Catar

Apesar do uso político das cores símbolos do país, a Copa do Mundo está ajudando a resgatar essas matizes por todos os brasileiros independentemente de ideologias e questões partidárias. É o que comprova a pesquisa que aponta que 77% da população adotaram a camisa "canarinho" . O estudo feito pelo Alfa Inteligência aponta que somente 9% se mostram reticentes .



Tite aprovado

Diz o ditado popular que o cargo mais complicado e mais criticado no Brasil é o de comandante da Seleção Brasileira, já que cada cidadão se considera um técnico em potencial. No entanto, o estudo ainda aponta que 62% dos brasileiros ficaram satisfeitos com a escalação . Entre eles, a faixa etária que mais apoia as escolhas do treinador é de 25 a 34 anos, com o percentual de 67% e a maioria que apoia está na região sul.

Sobre o sentimento em relação à Copa do Mundo, 74% dos entrevistados declararam emoções positivas e disseram estar animados e felizes com o mundial de futebol. O sentimento é de felicidade para 79% dos entrevistados e 12% se consideram neutros em relação aos jogos. Apenas 2% não se sentem felizes.

Audiência dos Jogos e certeza da vitória

Os brasileiros estão otimistas em relação ao título mundial: 83% dos torcedores estão confiantes que o Brasil vai trazer a taça para casa. Outro dado interessante indica que 70% da população assiste aos jogos da Copa, independente do time, e 25% devem acompanhar apenas às partidas da seleção brasileira. Entre os entrevistados, apenas 3% afirmaram ainda que não vão acompanhar o evento e não devem assistir a nenhum dos jogos.

A grande maioria dos brasileiros declarou também que vai assistir aos jogos da Copa do Mundo em casa, com amigos e familiares (62%). Na sequência, 9% declararam que vão acompanhar as partidas em bares ou restaurantes, e 4%, no trabalho.