Diversão para uns, estresse para outros: cubo mágico ajudou estudantes com a matemática

O Cubo Mágico, como é conhecido no Brasil, ou Cubo Bedlam, seu nome de batismo, ajudou aos alunos da Faetec a serem premiados por desmistificarem a matemática. Ou seja, não se sinta derrotado se nunca conseguiu chegar ao final. Pode ser sinal de que seu forte não é a ciência exata. Seu potencial pode ser em outras áreas, como saúde ou humanas.

Temida por muitos, essa ciência exata foi aplicada em um projeto desenvolvido por cinco estudantes do ensino médio da Faetec, rede de escolas técnicas fluninenses. Conseguiram demonstrar a presença da dos números e fórmulas por trás dos jogos de lógica.

Além do Cubo, aplicaram ao lúdicos quebra-cabeças, Xadrez, Sudoku entre outros.

A iniciativa foi além de uma simples brincadeira ou passatempo. A apresentação alçou o grupo ao primeiro lugar na I Feira de Matemática da Universidade Estadual do Norte Fluminense.



“São todos alunos do Primeiro Ano e vieram da pandemia, por isso determinamos que tivesse nivelamento de matemática. Afinal, muitos não tiveram o 8º e 9º regulares. Para alguns alunos, esses anos não aconteceram. Este resultado, tenho de reconhecer, é mérito da forma como é ensinada a matéria dentro da sala de aula”, conta Cleide que já definiu, como prêmio para os Jovens Talentos, um passeio ao Rio de Janeiro. Assim, eles visitaram o Zoológico e o Museu do Amanhã" comemora a , Cleide Albuquerque, cogestora da Escola Técnica Estadual João Barcelos Martins que integra a rede pública fluminense Faetec.

Comemoram a premiação: Kayllan Azevedo - 15 anos; Kaike Neves - 15; Maurício Linhares - 16; Davi Carneiro - 15; e Pedro Souza, - 15.

“Logo no meu primeiro ano na escola, conquistar um prêmio de destaque como este é muita alegria", afirmou Kayllan.

“Foi inesperado. Mas serve como motivação para desmistificar o ensino e aprendizado da matemática”, disse Davi, que pretende seguir na área de Engenharia ou Ciência da Computação.

“Entender que, mesmo jovens, temos capacidade. Trata-se de uma porta importante para o meu futuro.”, afirmou Maurício.

“Temos ótimas escolas públicas e a Faetec está no topo. Ela nos abriu um mundo de oportunidades. É claro, com o incentivo dos meus pais, fica ainda mais fácil as minhas escolhas”, disse Pedro, que pretende seguir nas áreas de Engenharia ou Biologia.