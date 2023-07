Reprodução: Reclamar adianta Estão furtando minha energia!

Estou desconfiando que a minha vizinha esteja roubando a minha energia elétrica. O que devo fazer? (Anônimo, Rio de Janeiro)



Essa é uma situação que pode causar grandes transtornos ao usuário de energia elétrica. Isso porque não basta identificar que a energia está sendo roubada, é preciso agir para que você não pague além do que realmente consumiu, ou seja, do que é justo.



Em primeiro lugar, é preciso que o consumidor identifique se a alta na conta de energia é um desvio. Essa avaliação precisa ser feita de forma justa e cautelosa, de preferência por um eletricista, para que tudo seja feito da melhor forma possível e para que não haja transtornos futuros.



“Sugiro que denuncie a situação para a empresa de energia elétrica que irá desfazer o "gato", entrar em contato com seu vizinho e, provavelmente cobrar a diferença da conta de luz que virá em sua fatura, dele mesmo. Se isso não ocorrer, você poderá fazê-lo através de uma ação judicial própria no Juizado Especial Civil, mas, lembre-se, precisa de um laudo de constatação da companhia de energia elétrica”, orienta a advogada Fernanda Pereira Machado.



Vale lembrar que roubar energia é crime, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamar adianta com br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.



