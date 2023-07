Reprodução: Reclamar adianta Quando posso me aposentar?

Em agosto completo 35 anos de contribuição. Tenho 57 anos. Já consigo dar entrada no meu pedido de aposentadoria ao INSS? Luiz Claudio Conceição, Glória.



A possibilidade de ter a aposentadoria concedida após completar 35 anos de contribuição foi cessada com a Emenda Constitucional 103/2019. A advogada Mariângela Albuquerque explica que até 13/11/2019 era possível se aposentar ao completar 35 anos de contribuição independente da idade. “Se, eventualmente, você tivesse completado os 35 anos de contribuição até 13/11/2019 teria o direito adquirido e poderia pedir a aposentadoria com base na regra anterior”, esclarece.



Com o advento da emenda constitucional é necessário verificar os requisitos da regra permanente e das regras de transição que podem beneficiar aqueles que já estavam filiados à Previdência social antes da reforma.



A regra permanente estabelece que para concessão da aposentadoria, no caso dos homens a idade mínima é de 65 anos e 20 anos de contribuição. Para as mulheres, 62 anos de idade e 15 anos de contribuição.



É importante lembrar que os segurados do INSS podem fazer o pedido de aposentadoria pelo site ou aplicativo Meu INSS, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamar adianta com br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.



Casos resolvidos pela equipe do Reclamar Adianta (WhatsApp:21 -99328-9328 - somente para mensagens): Nadilse Meneses (Tim), Irani Magalhães (Magalu), Derek Sharp (Oi).