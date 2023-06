Reprodução: Reclamar adianta Tenho que pagar o consignado do falecido?

Meu marido faleceu no final do ano passado. Ele tinha alguns empréstimos consignados que vinham sendo descontados na aposentadoria dele. Consegui receber a pensão do INSS e fui surpreendida com o desconto do consignado. Pode isso? Como posso recorrer? (Ana Paula Dantas, Vila Valqueire).

Com o óbito do seu marido, a dívida que ele tinha de empréstimo consignado passou a ser uma dívida do espólio dele. “Espólio é o nome que se dá ao conjunto de bens que formam o patrimônio da pessoa que faleceu. É esse espólio que irá responder pela dívida que ele deixou, e não a sua pensão”, explica a advogada Jeanne Vargas.



É importante esclarecer que a morte do seu marido não acaba com a dívida que ele deixou no empréstimo consignado. A pensão por morte é um direito do dependente que não pode responder pelo débito do seu falecido. Através de uma ação judicial, esse desconto poderá ser cessado e você ressarcida de todos os valores descontados, além de receber uma indenização por danos morais.