Período de experiência deve ser registrado na carteira

Passei no processo seletivo de uma empresa e fiquei três meses em período de experiência, sem carteira assinada. Só depois assinaram a minha carteira. Isso é correto?

Mauro Silva, Jacarepaguá



Não, essa, definitivamente, não é a forma correta de contratar. Segundo o advogado Wagner Gusmão, o contrato de experiência deve ser imediatamente anotado na Carteira de Trabalho. De acordo com o Art. 29 da CLT, o empregador tem o prazo de cinco dias contados do início da prestação do serviço para fazer essa anotação. Caso essa formalização não seja adotada, o período de 90 dias do contrato de experiência do trabalhador acaba não sendo considerado para efeito de recolhimentos de FGTS, cálculo de fração para férias e 13º salário, assim como deixa de ocorrer o recolhimento à Previdência Social, em relação a esse período.

“Isso é ilícito e produz danos econômicos ao trabalhador”, enfatiza o especialista em Direito Trabalhista.



Para ser válido o contrato de experiência necessita ser anotado na carteira do empregado. O prazo máximo do período de experiência é de 90 dias, conforme prevê o Art. 445, parágrafo único, da CLT. Mas é possível celebrar o contrato de experiência com prazo menor: 45 dias prorrogáveis por mais 45 dias. O importante é observar que, dentro do limite dos 90 dias, só é permitida uma única prorrogação.



