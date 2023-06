Divulgação Advogada Cátia Vita

Utilizei minhas economias para realizar o sonho de fazer uma harmonização facial, mas o resultado ficou longe do esperado. Posso entrar com uma ação? O que devo fazer? Priscila Silva, Pedra de Guaratiba.

O consumidor que vai a uma clínica de estética/dermatológica vai para melhorar a sua aparência. No direito, dizemos que essa obrigação é uma obrigação de resultado, pois a clínica precisa melhorar minimamente a aparência do cliente. Claro que a expectativa, em muitas vezes, é gerada vendo uma foto que a clínica expõe ou quando vai vender o serviço, não informa que o resultado não vai ficar do jeito que o consumidor desejava. Tudo isso deve ser esclarecido ao cliente antes do tratamento ou procedimento. Inclusive, os riscos precisam ser explicados.

Muitas vezes, os procedimentos fazem a pessoa perder sua identidade, pois a aparência não fica conforme a desejada. Neste caso, quais seriam os direitos do consumidor? Segundo a advogada Cátia Vita, antes de entrar na Justiça, o consumidor deve tentar resolver administrativamente enviando e-mail ou WhatsApp à clinica reclamada.

“Essa medida é para o juiz constatar que o consumidor tentou resolver a situação antes de entrar na Justiça. Caso a clínica não consiga resolver, o consumidor pode buscar o Judiciário. É importante apresentar fotos e vídeos. Caso procure outra clínica para consertar o dano, é preciso guardar notas fiscais do serviço, notas fiscais de remédios que foram receitados, procurar um advogado especialista em direito do consumidor, apresentar identidade, CPF, comprovante de residência”, orienta.

Se a situação não for resolvida de forma amigável, não hesite em buscar a Justiça, pois é uma forma pedagógica de outras pessoas não terem o mesmo desprazer de ter esses problemas estéticos em razão da falha de prestação de serviço, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.

Casos resolvidos pela equipe do Reclamar Adianta (WhatsApp:21 -99328-9328 - somente para mensagens): Carine Sigolo (C&A), Terezinha Feliciano (BMG), Luiz Carlos Correia (Fernanda Toldos e Coberturas).