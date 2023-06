Reprodução: Reclamar adianta Como negociar minhas dívidas?

Sou autônomo e a cada dia fica mais complicado manter as minhas contas em dia em razão dos altos juros cobrados. Como posso fazer para negociar com os bancos e ficar em dia? Bernardo Lamprete, Bangu.



Hoje, existe umaexcelentesaídajurídica parao consumidor que está superendividado: a lei do superendividamento. O consumidor superendividadoé aquela pessoa que não consegue pagar suas dívidas e manter o mínimo para sobreviver.



Neste sentido, a lei do superendividamento procurou proteger o mínimo existencial, cujoobjetivoé garantir oprincípioda dignidade humana previsto em nossa Constituição Federal (artigo 1º, inciso III). “De forma objetiva, a legislação exige a demonstração de quais são os valores que o devedor necessita para a sua subsistência,sendo o valorremanescente direcionadoparaopagamentodoscredorescomprazosa serem homologados pela justiça em até5 anos”, explica o advogado Donato Souza.



O endividamentoatinge 78,3% dasfamílias brasileiras, segundo dados divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, salienta Átila Nunes, advogado do serviço www.reclamar adianta com br.



