Reprodução: Reclamar adianta Minha filha não sai do computador

Minha filha tem 18 anos e fica horas em frente ao computador já tentei, conversar sobre isso, mas não adianta. E o pior é que ela se tranca no quarto e não consigo ter acesso. O que devo fazer? Fico muito preocupada com essa situação. Ana Cláudia, Méier.



É importante saber como estão as outras áreas da vida da sua filha, a escola, a interação social, e os laços afetivos em casa, orienta Renata Bento, psicóloga e perita em Vara de Família. “Busque o diálogo, mesmo que já tenha se tentado outras vezes. Nas conversas, procure entender quais são os gostos da sua filha, o que lhe interessa, quem são os seus amigos”, pontua a especialista.



A adolescência é marcada por muitas mudanças, tanto para o próprio adolescente, quanto para os pais, que precisam lidar com todas elas. Converse, estabeleça limites e mostre, não só eles adolescentes, mas todos nós estamos submetidos às regras.



Busque saber se ela conversa com os amigos da escola também no computador, se joga ou se faz pesquisas. Tentar abrir o diálogo para compreender quais são os interesses, ajuda no processo de intimidade, da aproximação. A orientação e a supervisão são muito importantes nessa fase da vida, por isso, mais do que nunca, é preciso criar formas de se aproximar, mesmo que isso seja difícil, e na maioria das vezes, é.



Organizar atividades em família e trazer os amigos para perto, também pode favorecer a aproximação e conexão. A ideia é tentar diminuir a distância na relação, lembra o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamar adianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.





