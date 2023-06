Reprodução: Reclamar adianta Empresa no vermelho. O que faço?

Tenho uma empresa de pequeno porte e no período da pandemia peguei um empréstimo para conseguir manter o pagamento dos funcionários. Com a chegada das cobranças, acabei entrando no vermelho. Gostaria de saber se eu posso pedir recuperação judicial nessa situação. "

(Felipe Souza, Campo Grande)



A recuperação judicial é uma estratégia de organização financeira da empresa e que está prevista na legislação brasileira, porém esta é uma estratégia que traz um custo elevado e deve ser bem pensada pelo empresário.



Segundo Fábio Ferraz, advogado tributarista, é necessário que a empresa elabore um plano de recuperação judicial. “Esse plano será apresentado ao Judiciário, que o analisará e se certificará de sua viabilidade e cumprimento de requisitos básicos. Em caso de indeferimento, a Justiça pode decretar a falência da empresa, o que traz consequências sérias aos gestores e sócios”, explica o especialista.



Se o Judiciário entender pelo prosseguimento da ação, ações de execução ou cobrança são suspensas e o plano apresentado é submetido a uma assembleia de credores que, neste momento, vota pela aprovação ou não do plano apresentado e em caso de recusa, a falência da empresa é decretada. Todo este processo envolve advogados, consultorias financeiras, custas judiciais e eventuais perícias e custos com administradores judiciais, indicados pelo juiz do processo e extremamente onerosos.



