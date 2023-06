Reprodução: Reclamar adianta Bloqueio de bens?

Estou com atraso no meu cartão e um juiz arbitral está me mandando mensagens, dizendo que virá em minha residência e bloqueará todos os meus bens. Devo me preocupar com essas ameaças. Celma Regina, Vaz Lobo.



Em primeiro lugar, é muito importante se certificar de que essas notificações correspondem a um verdadeiro processo judicial. Segundo o advogado Raphael Gouvêa Vianna, é possível obter essa informação no Tribunal de Justiça da sua cidade.

“O bloqueio judicial ou a penhora online só pode ocorrer até o valor da dívida, ou seja, nunca pode ultrapassar o valor devido”, esclarece.

Caso seja ordenada a apreensão de bens na casa, o oficial de justiça também só poderá retirar bens supérfluos. De qualquer forma, é importância consultar um advogado especialista para que ele possa dar todas as informações, salienta Átila Nunes, advogado do serviço www.reclamaradianta.com.br.

O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.





Casos resolvidos pela equipe do Reclamar Adianta (WhatsApp:21 -99328-9328 - somente para mensagens): Irene Vieira (Banco do Brasil), Priscila Alves (Magalu), Ingrid Montovani (Comlurb).