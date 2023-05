Reprodução: Reclamar adianta Como identificar um relacionamento abusivo?

Meu namorado é muito ciumento e tenta controlar tudo o que eu faço: roupa, horários, amigos. Dias atrás, o peguei olhando as mensagens do meu celular. Ele sempre diz que isso é cuidado e que quer me proteger. Será que estou vivendo um relacionamento abusivo? (Maria Paula, Vargem Grande).



As atitudes de um relacionamento tóxico ou abusivo podem ser explícitas ou sutis, o que é mais perigoso para a percepção das pessoas envolvidas que acabam entrando em um ciclo difícil de sair. Segundo Andreia Soares Calçada, psicóloga clínica e jurídica, a esse tipo de abuso pode ter início com um tom de ‘brincadeira’ e depois evoluir para a agressividade.

“Mais tarde vem um empurrão, um tapa ou um aperto mais forte no braço. É preciso ficar atento já na primeira frase, que pode ser considerada uma ‘piada’ por quem a disse, mas já é um sinal de abuso”, enfatiza a especialista.



É importante esclarecer que um relacionamento tóxico pode acontecer entre casais com relacionamentos afetivos, amigos e familiares. No caso de relacionamentos afetivos, é importante que logo no início, quando as pessoas ainda estão se conhecendo, essa dinâmica seja extinta.

Um relacionamento pode iniciar já com esses pequenos sinais e mais tarde cair em uma relação patológica, com os conflitos excessivos, a dependência excessiva do outro, ou de ambos, a desconfiança excessiva, a submissão e agressão.



Identificar um relacionamento abusivo logo no início é a melhor forma de evitar futuros abusos e preservar a saúde mental e emocional de todas as partes envolvidas



