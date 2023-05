Reprodução: Reclamar adianta Clonagem de dados?

Uma operadora de telefonia entrou em contato comigo avisando que constam duas contas em aberto no meu nome. Contudo, eu nunca contratei nenhum serviço deles. As contas são de São Paulo, sendo que eu moro no Rio. O que devo fazer? Como abriram conta do meu nome? Paulo Peixoto, Guadalupe.



O primeiro passo é mandar um e-mail para a operadora de telefonia exigindo que seja enviado a você as cópias dos documentos que deram origem a abertura das referidas contas. “Independentemente do envio pela operadora, o caminho é pegar as cobranças e comunicar à delegacia mais próxima da sua residência dando conta do crime de falsidade ideológica, uma vez que foram utilizados seus dados de forma criminosa para obtenção dessas linhas telefônicas”, orienta o advogado criminalista Paulo Klein.

Após o registro de ocorrência é importante procurar um advogado especializado na área cível para ingressar com a ação anulatória de débito, sem prejuízo dos eventuais danos materiais e morais, em razão da conduta da operadora que tem responsabilidade objetiva pela prestação dos seus serviços, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.



Casos resolvidos pela equipe do Reclamar Adianta (WhatsApp:21 99328-9328 - somente para mensagens): Afonso Santiago (Rioluz), Álvaro Ferreira (Comlurb), Andrea Mattos (Águas do Rio).